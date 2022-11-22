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Радио без интернета: как поймать волну на Android и iPhone

22 ноября 2022, 18:06
Анна Голишевская Редактор сайта
Радіо
Источник: Unsplash

Если при отключении электроэнергии у вас пропадает связь, а слушать новости и музыку хочется, нужно установить специальные приложения на смартфон.

FM-радио дает много интересных возможностей в то время, когда нет интернета. К примеру, прослушивание музыки, новостей, подкастов и интервью.

Как слушать радио без интернета на Android и iPhone –  читайте в материале.

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Радио без интернета на iPhone

Обладатели iPhone могут слушать радио несколькими способами. А именно:

  • с помощью внешних FM-устройств;
  • радиоприложений.

Если при отключении света у вас совсем исчезает связь, можете подумать о покупке специального FM-приемника для iPhone.

Он достаточно компактен, однако использует много заряда на телефоне. С его помощью можно поймать волну и слушать новости бесплатно.

Если вы можете поймать хоть чуть-чуть связи, можете установить и запустить специальные приложения для прослушивания радио на iPhone. Многие из них бесплатные.

Приложения для прослушивания радио на iPhone

  1. Radio UA. Бесплатная программа, где собраны все украинские радиостанции.
  2. FM Radio Tuner Live Player app. Также бесплатная программа для прослушивания музыки и новостей.
  3. RadioPlayer: FM-радио. Популярное в Украине приложение для того, чтобы бесплатно слушать музыку самых разных жанров: от рока до джаза.
  4. Radios Ukraine. В приложении собрано большинство украинских радиостанций.
  5. Apple.Music. Стандартное приложение для того, чтобы слушать музыку и радиоподборки. Однако нужно учитывать, что программа – платная.

Радио без интернета на Android: бесплатные приложения

Для того чтобы поймать радиоволну в приложениях на Android, нужно поймать хотя бы небольшую связь. Затем загрузите и установите одно из приложений:

  1. Радио FM. Бесплатная программа, которая предоставляет доступ к более чем 50 тыс. онлайн-радиостанциям.
  2. Audials Play. Программа позволяет слушать подкасты и новости бесплатно.
  3. PCRADIO. Можно слушать даже без интернета в более или менее нормальном качестве.
  4. Простое радио. Имеет простой интерфейс и маленький размер, позволяющий скачивать программу при минимальной связи.

Как еще слушать радио без интернета

Важно помнить, что у большинства современных смартфонов есть встроенные программы FM-радио.

Для того, чтобы их слушать без интернета и связи, найдите соответствующее приложение на своем мобильном, подключите в разъем наушники, чтобы они выполняли роль антенны, и наслаждайтесь музыкой или новостями при любых обстоятельствах.

Однако гораздо более целесообразным и в плане удобства эксплуатации, и в плане материальных затрат, будет приобретение независимого FM-приемника, работающего самостоятельно от батареек или аккумулятора.

Еще один возможный вариант – портативные колонки с поддержкой радио.

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