Если при отключении электроэнергии у вас пропадает связь, а слушать новости и музыку хочется, нужно установить специальные приложения на смартфон.

FM-радио дает много интересных возможностей в то время, когда нет интернета. К примеру, прослушивание музыки, новостей, подкастов и интервью.

Как слушать радио без интернета на Android и iPhone – читайте в материале.

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Радио без интернета на iPhone

Обладатели iPhone могут слушать радио несколькими способами. А именно:

с помощью внешних FM-устройств;

радиоприложений.

Если при отключении света у вас совсем исчезает связь, можете подумать о покупке специального FM-приемника для iPhone.

Он достаточно компактен, однако использует много заряда на телефоне. С его помощью можно поймать волну и слушать новости бесплатно.

Если вы можете поймать хоть чуть-чуть связи, можете установить и запустить специальные приложения для прослушивания радио на iPhone. Многие из них бесплатные.

Приложения для прослушивания радио на iPhone

Радио без интернета на Android: бесплатные приложения

Для того чтобы поймать радиоволну в приложениях на Android, нужно поймать хотя бы небольшую связь. Затем загрузите и установите одно из приложений:

Как еще слушать радио без интернета

Важно помнить, что у большинства современных смартфонов есть встроенные программы FM-радио.

Для того, чтобы их слушать без интернета и связи, найдите соответствующее приложение на своем мобильном, подключите в разъем наушники, чтобы они выполняли роль антенны, и наслаждайтесь музыкой или новостями при любых обстоятельствах.

Однако гораздо более целесообразным и в плане удобства эксплуатации, и в плане материальных затрат, будет приобретение независимого FM-приемника, работающего самостоятельно от батареек или аккумулятора.

Еще один возможный вариант – портативные колонки с поддержкой радио.