Если при отключении электроэнергии у вас пропадает связь, а слушать новости и музыку хочется, нужно установить специальные приложения на смартфон.
FM-радио дает много интересных возможностей в то время, когда нет интернета. К примеру, прослушивание музыки, новостей, подкастов и интервью.
Как слушать радио без интернета на Android и iPhone – читайте в материале.
Радио без интернета на iPhone
Обладатели iPhone могут слушать радио несколькими способами. А именно:
- с помощью внешних FM-устройств;
- радиоприложений.
Если при отключении света у вас совсем исчезает связь, можете подумать о покупке специального FM-приемника для iPhone.
Он достаточно компактен, однако использует много заряда на телефоне. С его помощью можно поймать волну и слушать новости бесплатно.
Если вы можете поймать хоть чуть-чуть связи, можете установить и запустить специальные приложения для прослушивания радио на iPhone. Многие из них бесплатные.
Приложения для прослушивания радио на iPhone
- Radio UA. Бесплатная программа, где собраны все украинские радиостанции.
- FM Radio Tuner Live Player app. Также бесплатная программа для прослушивания музыки и новостей.
- RadioPlayer: FM-радио. Популярное в Украине приложение для того, чтобы бесплатно слушать музыку самых разных жанров: от рока до джаза.
- Radios Ukraine. В приложении собрано большинство украинских радиостанций.
- Apple.Music. Стандартное приложение для того, чтобы слушать музыку и радиоподборки. Однако нужно учитывать, что программа – платная.
Радио без интернета на Android: бесплатные приложения
Для того чтобы поймать радиоволну в приложениях на Android, нужно поймать хотя бы небольшую связь. Затем загрузите и установите одно из приложений:
- Радио FM. Бесплатная программа, которая предоставляет доступ к более чем 50 тыс. онлайн-радиостанциям.
- Audials Play. Программа позволяет слушать подкасты и новости бесплатно.
- PCRADIO. Можно слушать даже без интернета в более или менее нормальном качестве.
- Простое радио. Имеет простой интерфейс и маленький размер, позволяющий скачивать программу при минимальной связи.
Как еще слушать радио без интернета
Важно помнить, что у большинства современных смартфонов есть встроенные программы FM-радио.
Для того, чтобы их слушать без интернета и связи, найдите соответствующее приложение на своем мобильном, подключите в разъем наушники, чтобы они выполняли роль антенны, и наслаждайтесь музыкой или новостями при любых обстоятельствах.
Однако гораздо более целесообразным и в плане удобства эксплуатации, и в плане материальных затрат, будет приобретение независимого FM-приемника, работающего самостоятельно от батареек или аккумулятора.
Еще один возможный вариант – портативные колонки с поддержкой радио.