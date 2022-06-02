Сейчас Instagram пользуется огромной популярностью — миллионы людей активно общаются с помощью сервиса, просматривают снимки друзей, а также ищут новые знакомства. На странице пользователей есть информация о том, кто подписаны на человека, и на кого подписан сам владелец страницы.

Многие не хотят показывать, за чьей жизнью активно следят на просторах сервиса — это можно легко исправить.

Как скрыть подписки в Instagram — далее в материале.

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Android и iOS

Скрыть подписки можно со смартфонов. Для этого нужно выполнить несколько простых действий в приложении Instagram:

В верхней части приложения нажимаем на символ с тремя полосками; Затем появится меню с выбором, где нужно найти строку Настройки; После этого появится возможность внести изменения в аккаунт — ищем функцию Конфиденциальность; Ищем режим Закрытый аккаунт — нажимаем на него и подтверждаем операцию.

После этого пользователи не смогут видеть, на кого вы подписаны. Отключить эту функцию можно в любой момент — для этого нужно найти в настройках Личный кабинет, и выключить режим закрытого аккаунта.

Скрыть подписки в Instagram с компьютера очень легко — принцип действий очень похож:

В верхней левой части наводим курсор на аватар аккаунта и нажимаем на него; После этого появится строка Настройки; Выбираем страницу Конфиденциальность и безопасность; Включаем режим Закрытый аккаунт.

Скрыть подписки можно не только от всех, но и от конкретного человека в Instagram. Для этого необходимо зайти на страницу пользователя, нажать на многоточие в верхнем правом углу, и выбрать функцию Заблокировать.