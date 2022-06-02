Сейчас Instagram пользуется огромной популярностью — миллионы людей активно общаются с помощью сервиса, просматривают снимки друзей, а также ищут новые знакомства. На странице пользователей есть информация о том, кто подписаны на человека, и на кого подписан сам владелец страницы.
Многие не хотят показывать, за чьей жизнью активно следят на просторах сервиса — это можно легко исправить.
Как скрыть подписки в Instagram — далее в материале.
Android и iOS
Скрыть подписки можно со смартфонов. Для этого нужно выполнить несколько простых действий в приложении Instagram:
- В верхней части приложения нажимаем на символ с тремя полосками;
- Затем появится меню с выбором, где нужно найти строку Настройки;
- После этого появится возможность внести изменения в аккаунт — ищем функцию Конфиденциальность;
- Ищем режим Закрытый аккаунт — нажимаем на него и подтверждаем операцию.
После этого пользователи не смогут видеть, на кого вы подписаны. Отключить эту функцию можно в любой момент — для этого нужно найти в настройках Личный кабинет, и выключить режим закрытого аккаунта.
Скрыть подписки в Instagram с компьютера очень легко — принцип действий очень похож:
- В верхней левой части наводим курсор на аватар аккаунта и нажимаем на него;
- После этого появится строка Настройки;
- Выбираем страницу Конфиденциальность и безопасность;
- Включаем режим Закрытый аккаунт.
Скрыть подписки можно не только от всех, но и от конкретного человека в Instagram. Для этого необходимо зайти на страницу пользователя, нажать на многоточие в верхнем правом углу, и выбрать функцию Заблокировать.