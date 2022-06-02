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Как скрыть подписки в Instagram со смартфона или компьютера

2 июня 2022, 17:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Instagram

Сейчас Instagram пользуется огромной популярностью — миллионы людей активно общаются с помощью сервиса, просматривают снимки друзей, а также ищут новые знакомства. На странице пользователей есть информация о том, кто подписаны на человека, и на кого подписан сам владелец страницы. 

Многие не хотят показывать, за чьей жизнью активно следят на просторах сервиса — это можно легко исправить.

Как скрыть подписки в Instagram — далее в материале.

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Android и iOS

Скрыть подписки можно со смартфонов. Для этого нужно выполнить несколько простых действий в приложении Instagram:

  1. В верхней части приложения нажимаем на символ с тремя полосками;
  2. Затем появится меню с выбором, где нужно найти строку Настройки;
  3. После этого появится возможность внести изменения в аккаунт — ищем функцию Конфиденциальность;
  4. Ищем режим Закрытый аккаунт — нажимаем на него и подтверждаем операцию. 

После этого пользователи не смогут видеть, на кого вы подписаны. Отключить эту функцию можно в любой момент — для этого нужно найти в настройках Личный кабинет, и выключить режим закрытого аккаунта.

Скрыть подписки в Instagram с компьютера очень легко — принцип действий очень похож:

  1. В верхней левой части наводим курсор на аватар аккаунта и нажимаем на него;
  2. После этого появится строка Настройки;
  3. Выбираем страницу Конфиденциальность и безопасность;
  4. Включаем режим Закрытый аккаунт.

Скрыть подписки можно не только от всех, но и от конкретного человека в Instagram. Для этого необходимо зайти на страницу пользователя, нажать на многоточие в верхнем правом углу, и выбрать функцию Заблокировать.

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