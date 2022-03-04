Instagram и Facebook переполнен патриотическими фото. Украинцы масово выставляют арт-аватарки на фоне украинского флага.

Патриотические аватарки в соцсетях призваны объединить жителей всей Украины в это непростое время.

Сделать украинскую аватарку в Instagram можно с помощью фоторедактора PhotoLab.

Приложение нужно скачать на телефон, выбрать любую фотографию, затем применить фильтр, можно подобрать фон. Большинство пользователей для фона используют как раз украинский флаг. Кроме того, на фото можно добавить надпись. К примеру, Stop the war.

Если не хотите качать приложение на телефон, можно сделать аватарку прямо на сайте.

Однако оказалось, что разработчиком программы является россиянин Виктор Сажин. Мужчина поддерживает российское вторжение на территорию Украины и называет это “единением народов”. Не исключено, что приложение может собирать данные, поэтому в условиях войны лучше обойти его стороной.

Сделать патриотическую аватарку можно альтернативным способом, например, заказать индивидуальный поп-арт у украинских художников.

Обычно за создание такой аватарки они берут символическую сумму и заработанные деньги пересылают на нужды украинской армии. Некоторые и вовсе делают аватарки бесплатно.

Созданием патриотических аватарок занимаются много пользователей Instagram. К примеру, заказать украинскую аватарку можно на страницах kristen_kris_tina или julieta_kl__.

Также создать патриотическую аватарку можно дома самостоятельно. Например, сфотографироваться с украинским флагом, или написать на бумаге любой патриотический лозунг. Вы можете использовать весь свой креатив.