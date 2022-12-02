YouTube — одна из самых популярных современных платформ, которая позволяет просматривать и загружать видео.

Здесь можно следить за любимыми блогерами, просматривать информативный контент, слушать аудиокниги и даже музыку с помощью дополнительного сервиса YouTube Music.

Чаще всего видео на платформу загружают через компьютер или ноутбук, однако делиться с подписчиками новым видеоматериалами можно и с телефона.

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Как загружать видео на YouTube с телефона, читайте в инструкции на Фактах ICTV.

Как создать личный канал на YouTube? Загружать видео на платформу могут только зарегистрированные пользователи. Поэтому сначала нужно создать канал: Загрузите мобильное приложение YouTube на смартфон (iOS, Android). Войдите в приложение и найдите в верхнем правом углу экрана фото профиля. Нажмите на значок профиля. Найдите и выберите кнопку Войти. Нажмите Добавить учетную запись. Следя за подсказками на экране, придумайте себе имя профиля, добавьте фото и заполните всю необходимую информацию. Когда все шаги будут пройдены, вы войдете на свой личный канал на YouTube.

Как загрузить видео на YouTube с телефона? Добавлять видео на YouTube просто, но порядок действий на компьютере и мобильном устройстве немного отличается. Чтобы загрузить видео на YouTube: войдите в мобильное приложение;

в нижней части экрана вы увидите панель управления: Главная, YouTube Shorts, значок Добавить, Подписки и Библиотека;

нажмите на значок Добавить (плюс в круге); на экране появятся действия, которые вы можете выполнить, вам нужно нажать Загрузить видео; предоставьте доступ к своим фото и видео;

выберите в галерее необходимое видео, нажав на него;

нажмите Далее;

при желании вы можете добавить текст или наложить звук на видео, если не планируете ничего менять, нажимайте Далее;

теперь вам нужно добавить информацию о видео: название, видимость, аудитория и т. д. Когда все шаги будут пройдены, нажмите Скачать видео (внизу экрана).

Что стоит знать? За один день на YouTube можно загрузить только три видео .

. Если ваше видео квадратное или вертикальное, а его продолжительность не более 60 с, оно будет считаться роликом Short .

. Чтобы загрузить полноценное видео, оно должно быть длиннее 60 с и иметь горизонтальную форму.

Как загрузить на YouTube видео Short? Записать Shorts можно просто в приложении YouTube или загрузить из галереи. Видео должно быть продолжительность до 60 с и состоять из одного или нескольких фрагментов. Во время записи в верхней части экрана будет доступен индикатор, который позволяет следить за количеством и продолжительностью записанных фрагментов видео. Если хотите загрузить уже готовое видео, пользуйте инструкцией выше. Чтобы создать видео Short на YouTube: Войдите в мобильное приложение YouTube. Нажмите на значок плюса и выберите Создать Shorts. Максимальная продолжительность видео - 15 с. Если хотите снять большое видео, просто нажмите на 15 в верхнем правом углу экрана. Нажмите кнопку записи и удерживайте ее до окончания съемки. Чтобы удалить записанное видео, нажмите кнопку Отмена. Чтобы вернуться к съемке, коснитесь кнопки со стрелкой влево. После съемки видео нажмите Далее. Укажите название видео и выберите тип доступа. Чтобы опубликовать короткое видео, нажмите Загрузить.