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Как загрузить видео на YouTube с телефона — инструкция

2 декабря 2022, 16:54 Владислава Ткаченко

YouTube — одна из самых популярных современных платформ, которая позволяет просматривать и загружать видео.

Здесь можно следить за любимыми блогерами, просматривать информативный контент, слушать аудиокниги и даже музыку с помощью дополнительного сервиса YouTube Music.

Чаще всего видео на платформу загружают через компьютер или ноутбук, однако делиться с подписчиками новым видеоматериалами можно и с телефона.

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Как загружать видео на YouTube с телефона, читайте в инструкции на Фактах ICTV.

 

Как создать личный канал на YouTube?

Загружать видео на платформу могут только зарегистрированные пользователи. Поэтому сначала нужно создать канал:

  1. Загрузите мобильное приложение YouTube на смартфон (iOS, Android).
  2. Войдите в приложение и найдите в верхнем правом углу экрана фото профиля.
  3. Нажмите на значок профиля.
  4. Найдите и выберите кнопку Войти.
  5. Нажмите Добавить учетную запись.

Следя за подсказками на экране, придумайте себе имя профиля, добавьте фото и заполните всю необходимую информацию.

Когда все шаги будут пройдены, вы войдете на свой личный канал на YouTube.

Как загрузить видео на YouTube с телефона?

Добавлять видео на YouTube просто, но порядок действий на компьютере и мобильном устройстве немного отличается.

Чтобы загрузить видео на YouTube:

  • войдите в мобильное приложение;
  • в нижней части экрана вы увидите панель управления: Главная, YouTube Shorts, значок Добавить, Подписки и Библиотека;
  • нажмите на значок Добавить (плюс в круге);

  • на экране появятся действия, которые вы можете выполнить, вам нужно нажать Загрузить видео;

  • предоставьте доступ к своим фото и видео;
  • выберите в галерее необходимое видео, нажав на него;
  • нажмите Далее;
  • при желании вы можете добавить текст или наложить звук на видео, если не планируете ничего менять, нажимайте Далее;
  • теперь вам нужно добавить информацию о видео: название, видимость, аудитория и т. д.

Когда все шаги будут пройдены, нажмите Скачать видео (внизу экрана).

Что стоит знать?

  • За один день на YouTube можно загрузить только три видео.
  • Если ваше видео квадратное или вертикальное, а его продолжительность не более 60 с, оно будет считаться роликом Short.
  • Чтобы загрузить полноценное видео, оно должно быть длиннее 60 с и иметь горизонтальную форму.

Как загрузить на YouTube видео Short?

Записать Shorts можно просто в приложении YouTube или загрузить из галереи. Видео должно быть продолжительность до 60 с и состоять из одного или нескольких фрагментов.

Во время записи в верхней части экрана будет доступен индикатор, который позволяет следить за количеством и продолжительностью записанных фрагментов видео.

Если хотите загрузить уже готовое видео, пользуйте инструкцией выше.

Чтобы создать видео Short на YouTube:

  1. Войдите в мобильное приложение YouTube.
  2. Нажмите на значок плюса и выберите Создать Shorts.
  3. Максимальная продолжительность видео - 15 с. Если хотите снять большое видео, просто нажмите на 15 в верхнем правом углу экрана.
  4. Нажмите кнопку записи и удерживайте ее до окончания съемки.
  5. Чтобы удалить записанное видео, нажмите кнопку Отмена.
  6. Чтобы вернуться к съемке, коснитесь кнопки со стрелкой влево.
  7. После съемки видео нажмите Далее.
  8. Укажите название видео и выберите тип доступа.
  9. Чтобы опубликовать короткое видео, нажмите Загрузить.

Как сохранить видео на телефон в приложении YouTube?

Чтобы сохранить видео на свой телефон:

  • зайдите в мобильное приложение YouTube;
  • найдите видео, которое хотите скачать;
  • рядом с каждым видео (в нижнем правом углу) есть три вертикальные точки ⋮
  • нажмите на многоточие и выберите Загрузить видео.
  • выберите качество загрузки и нажмите Загрузить.

Готово! Видео появится в приложении в разделе Загрузки. Вы сможете просматривать его, когда нет интернета или связи.

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