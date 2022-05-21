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Как подать заявление на прекращение денежной помощи ВПЛ в Дія

21 мая 2022, 07:32
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Як подати заяву на припинення грошової допомоги ВПО в Дії

На портале Дія можно подать заявление на прекращение выплаты ежемесячного адресного пособия для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг ВПЛ (денежная помощь ВПЛ) для всей семьи. Эта услуга будет доступна вам только если вы имеете статус ВПЛ и получаете денежную помощь, а также РНОКПП и КЭП. Заявление подается по желанию уполномоченного представителя семьи.

Как подать заявление на прекращение денежной помощи ВПЛ в Дія

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в Дія с помощью электронной подписи или BankID, или по ссылке.
  2. В меню Услуги выберите нужный пункт. Обратите внимание, если вы не получали денежную помощь или не имеете статус ВПЛ, такая функция вам будет недоступна.
  3. Внимательно проверьте корректность данных в профиле пользователя. Если нужно, актуализируйте их.
  4. Ознакомьтесь с данными предварительно поданного заявления на денежную помощь ВПЛ. Если вы отправите заявление, то денежная помощь не будет выплачена всем членам семьи, которых вы указали в предыдущем заявлении на получение помощи или статуса.
  5. Сформируйте заявление и все проверьте, наложите электронную подпись и отправьте заявление на рассмотрение в орган социальной защиты по месту проживания.

Подача заявления занимает около 10 минут. Решение о прекращении выплаты пособия ВПЛ принимается в течение одного дня.

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