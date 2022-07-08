Instagram — социальная сеть, предоставляющая своим пользователям сотни полезных функций. Одна из самых популярных — сторис.
Их уникальность в том, что они действительны лишь 24 ч, а затем удаляются. Instagram позволяет отслеживать кто из других пользователей просматривал вашу историю.
Однако, иногда возникает необходимость смотреть сторис и оставаться незаметным. Как анонимно просматривать истории в Instagram — читайте в нашем материале.
С помощью сервиса Insaved
Insave — это специальный сервис, который позволяет не только анонимно просматривать сторис любого пользователя, но и загружать их на свое устройство.
Онлайн-сервис чрезвычайно прост в использовании и бесплатен.
- Перейдите на сайт Insave.
- Введите имя пользователя, для которого хотите остаться анонимом.
- Нажмите Загрузить.
На экране появятся актуальные истории указанного пользователя.
Вы сможете смотреть загруженные сторис инкогнито с компьютера, планшета или с телефона. Главное преимущество сервиса в том, что вам не нужно авторизоваться в Instagram, то есть ваш аккаунт остается в полной безопасности.
С помощью специальных приложений
Сегодня существует множество мобильных приложений, которые позволяют инкогнито просматривать сторис и профиль в Instagram.
Вы можете зайти в Google Play (Android) или в App Store (iOS) и в поисковой строке ввести Истории в Инстаграм анонимно или Аnonimous stories и выбрать любое.
Если у вас iPhone, используйте Story Reposter for Instagram. Бесплатное приложение с простым и приятным интерфейсом.
С его помощью можно просматривать, скачивать и репостить чужие истории не только в Instagram, но и в других соцсетях. Кстати, приложение не требует регистрации и авторизации, поэтому вы можете не беспокоиться за безопасность своего профиля.
- Скачайте Story Reposter for Instagram и откройте его.
- В поисковой строке введите учетную запись необходимого пользователя.
- Нажмите Enter.
Перед вами появятся все истории данного пользователя.
Если вы пользуетесь Android, скачайте приложение StorySaver+. Оно позволяет анонимно просматривать истории пользователей и загружать их на телефон.
Приложение также позволяет инкогнито просматривать и сохранять прямые эфиры и загружать посты, аватарки и даже видео с IGTV.
С помощью Telegram ботов
Есть несколько хороших ботов, которые позволят вам просматривать чужие истории анонимно:
- IGSpyBot;
- Instasave_bot.
В поисковой строке Telegram введите название бота и пользуйтесь его подсказками на экране.