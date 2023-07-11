Часто требуется быстрая печать или сканирование для работы или обучения. И в настоящее время делать это легко и быстро можно с помощью телефона. Для этого следует знать, как подключить принтер к телефону и какие файлы можно напечатать. Как подключить принтер к телефону через Wi-Fi – читайте в материале.

Как подключить принтер к телефону через Wi-Fi: главные правила

Новые принтеры можно легко подключить к смартфону через Wi-Fi. Если устройство недавно куплено, то сначала необходимо установить картридж и подключить кабель, после этого – роутер. Затем включите Wi-Fi с помощью кнопки или через меню на компьютере. Далее следует использовать один из способов:

печатать сразу;

использовать виртуальный принтер;

или удаленное подключение.

Можно также легко подключить телефон к МФУ с помощью компьютера. Для этого установите TeamViewer на компьютер и QS Team Viewer на телефоне, введите ID с телефона на компьютер и подключитесь. Далее нужно открыть раздел передачи файлов. После этого нужный вам файл загружается и печатается.

Что можно печатать по телефону

С помощью специальных программ можно передавать и печатать любые другие файлы. Для настройки телефона для печати необходимо использовать специальные приложения. К примеру, PrinterShare Mobile Print, Bluetooth/USB Printer. Загрузите и откройте приложение, включите принтер Wi-Fi и печатайте.

Подключение принтера через Android

Для быстрой печати на телефон лучше скачать приложение PrinterShare.

Запустите его. В появившемся окне выберите Принтер. Найдите и нажмите кнопку Wi-Fi принтер. Выберите файл, который необходимо напечатать в предложенных категориях. После выбранного документа необходимо задать параметры и распечатать его.

Как распечатать документ на iPhone: пошаговая инструкция

На айфонах уже есть специальная функция Airprint, которая помогает подключить iPhone к этому аппарату через Wi-Fi: