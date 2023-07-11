Часто требуется быстрая печать или сканирование для работы или обучения. И в настоящее время делать это легко и быстро можно с помощью телефона. Для этого следует знать, как подключить принтер к телефону и какие файлы можно напечатать. Как подключить принтер к телефону через Wi-Fi – читайте в материале.
Как подключить принтер к телефону через Wi-Fi: главные правила
Новые принтеры можно легко подключить к смартфону через Wi-Fi. Если устройство недавно куплено, то сначала необходимо установить картридж и подключить кабель, после этого – роутер. Затем включите Wi-Fi с помощью кнопки или через меню на компьютере. Далее следует использовать один из способов:
- печатать сразу;
- использовать виртуальный принтер;
- или удаленное подключение.
Можно также легко подключить телефон к МФУ с помощью компьютера. Для этого установите TeamViewer на компьютер и QS Team Viewer на телефоне, введите ID с телефона на компьютер и подключитесь. Далее нужно открыть раздел передачи файлов. После этого нужный вам файл загружается и печатается.
Что можно печатать по телефону
С помощью специальных программ можно передавать и печатать любые другие файлы. Для настройки телефона для печати необходимо использовать специальные приложения. К примеру, PrinterShare Mobile Print, Bluetooth/USB Printer. Загрузите и откройте приложение, включите принтер Wi-Fi и печатайте.
Подключение принтера через Android
Для быстрой печати на телефон лучше скачать приложение PrinterShare.
- Запустите его. В появившемся окне выберите Принтер.
- Найдите и нажмите кнопку Wi-Fi принтер.
- Выберите файл, который необходимо напечатать в предложенных категориях.
- После выбранного документа необходимо задать параметры и распечатать его.
Как распечатать документ на iPhone: пошаговая инструкция
На айфонах уже есть специальная функция Airprint, которая помогает подключить iPhone к этому аппарату через Wi-Fi:
- Просто откройте файл, который нужно напечатать. Выберите функцию печати.
- Щелкните значок Поделиться.
- Выберите Печать и выберите принтер с поддержкой Airprint.
- Добавьте нужные параметры.
- После этого файл распечатается на принтере.