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Как подключить принтер к телефону через Wi-Fi: инструкция для новичков

11 июля 2023, 11:37
Анна Голишевская редактор ленты
Принтер
Источник: Unsplash

Часто требуется быстрая печать или сканирование для работы или обучения. И в настоящее время делать это легко и быстро можно с помощью телефона. Для этого следует знать, как подключить принтер к телефону и какие файлы можно напечатать. Как подключить принтер к телефону через Wi-Fi – читайте в материале.

Как подключить принтер к телефону через Wi-Fi: главные правила

Новые принтеры можно легко подключить к смартфону через Wi-Fi. Если устройство недавно куплено, то сначала необходимо установить картридж и подключить кабель, после этого – роутер. Затем включите Wi-Fi с помощью кнопки или через меню на компьютере. Далее следует использовать один из способов:

  • печатать сразу;
  • использовать виртуальный принтер;
  • или удаленное подключение.

Можно также легко подключить телефон к МФУ с помощью компьютера. Для этого установите TeamViewer на компьютер и QS Team Viewer на телефоне, введите ID с телефона на компьютер и подключитесь. Далее нужно открыть раздел передачи файлов. После этого нужный вам файл загружается и печатается.

Что можно печатать по телефону

С помощью специальных программ можно передавать и печатать любые другие файлы. Для настройки телефона для печати необходимо использовать специальные приложения. К примеру, PrinterShare Mobile Print, Bluetooth/USB Printer. Загрузите и откройте приложение, включите принтер Wi-Fi и печатайте.

Подключение принтера через Android

Для быстрой печати на телефон лучше скачать приложение PrinterShare.

  1. Запустите его. В появившемся окне выберите Принтер.
  2. Найдите и нажмите кнопку Wi-Fi принтер.
  3. Выберите файл, который необходимо напечатать в предложенных категориях.
  4. После выбранного документа необходимо задать параметры и распечатать его.

Как распечатать документ на iPhone: пошаговая инструкция

На айфонах уже есть специальная функция Airprint, которая помогает подключить iPhone к этому аппарату через Wi-Fi:

  1. Просто откройте файл, который нужно напечатать. Выберите функцию печати.
  2. Щелкните значок Поделиться.
  3. Выберите Печать и выберите принтер с поддержкой Airprint.
  4. Добавьте нужные параметры.
  5. После этого файл распечатается на принтере.
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