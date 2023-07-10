Чтобы подключить принтер к компьютеру через Wi-Fi, можно воспользоваться специальными инструкциями, которые идут к этим устройствам. Но если вы не можете понять язык производителя, лучше воспользоваться методом, который подходит для многих принтеров. Как подключить принтер к компьютеру через Wi-Fi – читайте в материале.

Как подключить принтер к компьютеру через Wi-Fi, и что для этого нужно

Для подключения возьмите и проверьте такие устройства:

Wi-Fi-маршрутизатор (роутер). Печатающее устройство, которое поддерживает беспроводное подключение Wi-Fi. Другими словами, принтер. Компьютер или ноутбук, которые подключенные к беспроводной сети. Перед подключением лучше установить специальные драйвера печатающего устройства с диска или загруженные с официального сайта производителя.

Как подключить принтер к компьютеру через Wi-Fi: пошаговая инструкция

Подключить принтер через Wi-Fi можно при помощи ввода пароля SSID. Это тот пароль, который обычно вводят в первый раз, чтобы подключить к домашней или офисной сети компьютер.