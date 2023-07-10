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Не так сложно, как кажется: как подключить принтер к компьютеру через Wi-Fi

10 июля 2023, 19:00
Анна Голишевская редактор ленты
Принтер
Источник: Unsplash

Чтобы подключить принтер к компьютеру через Wi-Fi, можно воспользоваться специальными инструкциями, которые идут к этим устройствам. Но если вы не можете понять язык производителя, лучше воспользоваться методом, который подходит для многих принтеров. Как подключить принтер к компьютеру через Wi-Fi – читайте в материале.

Как подключить принтер к компьютеру через Wi-Fi, и что для этого нужно

Для подключения возьмите и проверьте такие устройства:

  1. Wi-Fi-маршрутизатор (роутер).
  2. Печатающее устройство, которое поддерживает беспроводное подключение Wi-Fi. Другими словами, принтер.
  3. Компьютер или ноутбук, которые подключенные к беспроводной сети. Перед подключением лучше установить специальные драйвера печатающего устройства с диска или загруженные с официального сайта производителя.

Как подключить принтер к компьютеру через Wi-Fi: пошаговая инструкция

Подключить принтер через Wi-Fi можно при помощи ввода пароля SSID. Это тот пароль, который обычно вводят в первый раз, чтобы подключить к домашней или офисной сети компьютер.

  1. Зайдите в настройки принтера и выберете пункт Настройки Wi-Fi.
  2. После этого зайдите в меню под названием Установка Wi-Fi-соединения.
  3. Зайдите в Мастер установки беспроводной сети. Выберете свою сеть из списка.
  4. После этого введите SSID-пароль с помощью клавиш принтера.
  5. После этого значок Wi-Fi на панели принтера засияет зеленым цветом.
  6. После полной установки соединения и при условии, что ваш компьютер подключен к той же самой сети и на нем установлен необходимый драйвер, ваш ПК и принтер увидят друг друга. После этого можно начинать работу с печатью.
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Теги
Wi-Fi Техніка і технології Технологии
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