Часто потрібен швидкий друк або сканування для роботи або навчання. І в наш час робити це легко і швидко можна за допомогою телефону. Для цього слід знати, як до телефону підключити принтер та які файли можна надрукувати. Як підключити принтер до телефону через Wi-Fi – читайте в матеріалі.

Як підключити принтер до телефону через Wi-Fi: головні правила

Нові принтери можна легко підключити до смартфона через Wi-Fi. Якщо пристрій нещодавно куплений, то спочатку вам необхідно встановити картридж і під’єднати кабель, після цього – роутер. Потім увімкніть Wi-Fi за допомогою кнопки або через меню на ПК. Далі потрібно використати один зі способів:

друкувати одразу;

використовувати віртуальний принтер;

або віддалене підключення.

Також можна легко підключити телефон до МФУ за допомогою комп’ютера. Для цього встановіть TeamViewer на комп’ютер і QS Team Viewer на телефон, введіть ID з телефону на комп’ютер і підключіться. Далі необхідно відкрити розділ передачі файлів. Після цього потрібний вам файл завантажується та друкується.

Що можна друкувати через телефон

Зараз за допомогою спеціальних програм можна передавати та друкувати будь-які інші файли. Для того, аби налаштувати телефон для друку, потрібно використовувати спеціальні програми. Наприклад, PrinterShare Mobile Print, Bluetooth/USB Printer. Завантажте та відкрийте програму, ввімкніть Wi-Fi принтер та друкуйте.

Підключення принтера через Android

Для швидкого друку на такий телефон ліпше завантажити програму PrinterShare. Запустіть її. У вікні оберіть Принтер. Знайдіть та натисніть на кнопку Wi-Fi принтер. Оберіть файл, який потрібно надрукувати у запропонованих категоріях. Після обраного документа, потрібно задати параметри та надрукувати його.

Як роздрукувати документ на iPhone: покрокова інструкція

На айфонах вже є спеціальна функція Airprint, яка допомагає під’єднати iPhone до цього апарату через Wi-Fi: