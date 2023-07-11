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Як підключити принтер до телефону через Wi-Fi: інструкція для новачків

11 Липня 2023, 11:37
Анна Голішевська редакторка стрічки
Принтер
Джерело: Unsplash

Часто потрібен швидкий друк або сканування для роботи або навчання. І в наш час робити це легко і швидко можна за допомогою телефону. Для цього слід знати, як до телефону підключити принтер та які файли можна надрукувати. Як підключити принтер до телефону через Wi-Fi – читайте в матеріалі.

Як підключити принтер до телефону через Wi-Fi: головні правила

Нові принтери можна легко підключити до смартфона через Wi-Fi. Якщо пристрій нещодавно куплений, то спочатку вам необхідно встановити картридж і під’єднати кабель, після цього – роутер. Потім увімкніть Wi-Fi за допомогою кнопки або через меню на ПК. Далі потрібно використати один зі способів:

  • друкувати одразу;
  • використовувати віртуальний принтер;
  • або віддалене підключення.

Також можна легко підключити телефон до МФУ за допомогою комп’ютера. Для цього встановіть TeamViewer на комп’ютер і QS Team Viewer на телефон, введіть ID з телефону на комп’ютер і підключіться. Далі необхідно відкрити розділ передачі файлів. Після цього потрібний вам файл завантажується та друкується.

Що можна друкувати через телефон

Зараз за допомогою спеціальних програм можна передавати та друкувати будь-які інші файли. Для того, аби налаштувати телефон для друку, потрібно використовувати спеціальні програми. Наприклад, PrinterShare Mobile Print, Bluetooth/USB Printer. Завантажте та відкрийте програму, ввімкніть Wi-Fi принтер та друкуйте.

Підключення принтера через Android

  1. Для швидкого друку на такий телефон ліпше завантажити програму PrinterShare.
  2. Запустіть її. У вікні оберіть Принтер.
  3. Знайдіть та натисніть на кнопку Wi-Fi принтер.
  4. Оберіть файл, який потрібно надрукувати у запропонованих категоріях.
  5. Після обраного документа, потрібно задати параметри та надрукувати його.

Як роздрукувати документ на iPhone: покрокова інструкція

На айфонах вже є спеціальна функція Airprint, яка допомагає під’єднати iPhone до цього апарату через Wi-Fi:

  1. Просто відкрийте файл, який потрібно надрукувати. Виберіть опцію друку.
  2. Натисніть на значок Поділитися.
  3. Оберіть знак Друк та виберіть принтер із підтримкою Airprint.
  4. Додайте потрібні параметри.
  5. Після цього файл роздрукується на принтері.
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Android iPhone Wi-Fi Технології
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