В критической ситуации крайне важно оставаться на связи с близкими, а также иметь возможность попросить помощи в случае необходимости. Центр коммуникации рассказал, как оставаться на связи в критической ситуации.

В первую очередь, эксперты советуют использовать Wi-Fi или проводной интернет для ноутбуков или компьютеров.

Если беспроводной сети нет, а покрытия от мобильного оператора нет — рекомендуется воспользоваться национальным роумингом.

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Чтобы не потерять всю важную информацию в случае поломки смартфона — нужно записать ее на бумажку. В критической ситуации зачастую нагрузка на мобильные сети намного выше — чтобы оставаться на связи, можно вместо звонка воспользоваться текстовыми сообщениями.

Разговоры по телефону лучше перенести на другое время — вполне возможно, что в этот момент кто-то пытается вызвать спасателей.

Чтобы не нагружать сеть ненужным контентом, можно установить ограничение трафика, а отображение видео — на самое низкое качество.

Telegram, Viber и другие мессенджеры активно потребляют трафик из-за картинок и коротких роликов. Эту функцию можно отключить в настройках. В строке Медиафайлы нужно выключить опцию Фоновая загрузка, или же Автозагрузка медиа.

От видео лучше всего отказаться полностью — контент можно потреблять и в текстовом формате.

Для тех, кто интересуется спутниковой связью, на территории нашей страны активно работает система от Илона Маска. Как получить и подключить Starlink в Украине, можно узнать в материале Фактов ICTV.