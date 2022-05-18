Как получить справку о доходах в Дія – инструкция

Если вам необходимо получить быстро справку о доходах, вы можете запросить документ на портале Дія. Как это сделать – смотрите дальше.
- Надо авторизоваться по ссылке на портале Дія с помощью электронной подписи или BankID.
- Выберите период, за который вам нужна информация о ваших доходах и удержанных с них налогах.
- Отправьте запрос.
- Приблизительно через полчаса на почту должно прийти письмо о готовности вашей справки о доходах. Также документ вы можете скачать в кабинете гражданина на портале Дія в разделе Документы.
Обратите внимание, что данные в Государственном реестре физических лиц обновляются только в начале каждого квартала. Справку может получить любой гражданин Украины от 18 лет.
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