Как получить справку о доходах в Дія – инструкция

Если вам необходимо получить быстро справку о доходах, вы можете запросить документ на портале Дія. Как это сделать – смотрите дальше.

Надо авторизоваться по ссылке электронной подписи Выберите период, за который вам нужна информация о ваших доходах и удержанных с них налогах. Отправьте запрос. Приблизительно через полчаса на почту должно прийти письмо о готовности вашей справки о доходах. Также документ вы можете скачать в кабинете гражданина на портале Дія в разделе Документы.

Обратите внимание, что данные в Государственном реестре физических лиц обновляются только в начале каждого квартала. Справку может получить любой гражданин Украины от 18 лет.