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Как получить справку о доходах в Дія – инструкция

18 мая 2022, 09:33
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Как получить справку о доходах в Дія – инструкция

Если вам необходимо получить быстро справку о доходах, вы можете запросить документ на портале Дія. Как это сделать – смотрите дальше.

  1. Надо авторизоваться по ссылке на портале Дія с помощью электронной подписи или BankID.
  2. Выберите период, за который вам нужна информация о ваших доходах и удержанных с них налогах.
  3. Отправьте запрос.
  4. Приблизительно через полчаса на почту должно прийти письмо о готовности вашей справки о доходах. Также документ вы можете скачать в кабинете гражданина на портале Дія в разделе Документы.

Обратите внимание, что данные в Государственном реестре физических лиц обновляются только в начале каждого квартала. Справку может получить любой гражданин Украины от 18 лет.

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