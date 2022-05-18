Як отримати довідку про доходи в Дії – інструкція

Якщо вам необхідно отримати швидко довідку про доходи, ви можете зробити запит на документ на порталі Дія. Як це зробити – дивіться далі.

Треба авторизуватися за посиланням електронного підпису Оберіть період, за який вам потрібна інформація про ваші доходи та утримані з них податки. Надішліть запит. Приблизно через пів години на пошту має прийти лист про готовність вашої довідки про доходи. Також документ ви можете скачати в кабінеті громадянина на порталі Дія у розділі Документи.

Зверніть увагу, що дані в Державному реєстрі фізичних осіб оновлюються лише на початку кожного кварталу. Довідку може отримати будь-який громадянин України віком від 18 років.