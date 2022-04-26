В Украине уже давно широкое потребление получило приложение Дія. С помощью него людям стало проще воспользоваться своими документами. Не нужно носить тонну макулатуры с собой, достаточно иметь просто смартфон.

Но как и любое другое приложение Дія время от времени следует обновлять.

Как обновить версию Дія на Android

Чтобы обновить приложение Дія на Android, вам нужно:

Войти в сервис, с которого вы скачиваете приложения на ваш телефон (Play Маркет, AppGallery и другие). В правом верхнем углу должна быть круглая иконка. Нажмите на нее. Дальше появиться меню. Здесь вы должны нажать Управление: приложения и профиль. В категории Обзор нажмите пункт Доступные обновления. Найдите приложение Дія и нажмите кнопку Обновить.

Второй способ, чтобы установить обновление приложения Дія на Android

Зайдите в сервис, с которого вы скачиваете приложения на ваш телефон (Play Маркет, AppGallery и другие). Найдите приложение Дія (можно написать в поиске). Обновите приложение.

Как обновить приложение Дія на iPhone