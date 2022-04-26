В Украине уже давно широкое потребление получило приложение Дія. С помощью него людям стало проще воспользоваться своими документами. Не нужно носить тонну макулатуры с собой, достаточно иметь просто смартфон.
Но как и любое другое приложение Дія время от времени следует обновлять.
Как обновить версию Дія на Android
Чтобы обновить приложение Дія на Android, вам нужно:
- Войти в сервис, с которого вы скачиваете приложения на ваш телефон (Play Маркет, AppGallery и другие).
- В правом верхнем углу должна быть круглая иконка. Нажмите на нее.
- Дальше появиться меню. Здесь вы должны нажать Управление: приложения и профиль.
- В категории Обзор нажмите пункт Доступные обновления.
- Найдите приложение Дія и нажмите кнопку Обновить.
Второй способ, чтобы установить обновление приложения Дія на Android
- Зайдите в сервис, с которого вы скачиваете приложения на ваш телефон (Play Маркет, AppGallery и другие).
- Найдите приложение Дія (можно написать в поиске).
- Обновите приложение.
Как обновить приложение Дія на iPhone
- Откройте App Store.
- Нажмите иконку своего профиля.
- Пролистайте, чтобы увидеть список доступных обновлений.
- Найдите в списке приложение Дія.
- Нажмите Обновить.
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