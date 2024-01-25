Современные электронные гаджеты трудно представить без доступа к сети. В каждом доме есть Wi-Fi, кс помощью которого можно быстро и удобно искать нужную информацию и работать. И если пользоваться домашней сетью легко, то вот с подключением нужно еще разобраться — вспомнить пароль или лезть в настройки. Пришло время узнать, как найти пароль от Wi-Fi на любом устройстве.

Как узнать пароль от Wi-Fi на компьютере или телефоне

Телефон

Важно понимать, что пароль узнать можно только в том случае, если есть устройство, которое уже подключалось к Wi-Fi.

На Android:

Сейчас смотрят

Зайдите в Настройки и выберите меню Wi-Fi; Нажмите на название сети, которой нужно узнать пароль; Нажмите на значок шестеренки и выберите Показать пароль.

С iPhone на iOS также проблем не возникнет:

В настройках выберите меню Wi-Fi и нажмите на нужную точку; Выберите символ i и строку Показать пароль.

Компьютер

Узнать пароль от Wi-Fi на Windows или macOS также не составит труда.

На Windows:

В панели управления выберите Сеть и Интернет и Беспроводные сети. Нажмите на нужный Wi-Fi и выберите Свойства, а затем — Безопасность.

Владельцам ноутбуков на macOS узнать пароль от Wi-Fi будет еще проще:

В Finder найдите папку Утилиты — в ней будет Связка ключей. В списке обнаружится название сети — нажмите на него и пароль отобразится.

Если владелец не знает пароля от роутера, можно сбросить настройки до заводских, после чего придется настраивать сеть заново.

И если с Wi-Fi проблем не должно возникать, то различные виды файлов могут сбить с толку кого угодно. Самое время узнать, как разделить PDF-файлы на отдельные документы — это поможет выбрать только нужное из объемного документа.