Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Как узнать пароль от Wi-Fi на компьютере или телефоне

25 января 2024, 12:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
ноутбук, хакери
Источник: Pexels

Современные электронные гаджеты трудно представить без доступа к сети. В каждом доме есть Wi-Fi, кс помощью которого можно быстро и удобно искать нужную информацию и работать. И если пользоваться домашней сетью легко, то вот с подключением нужно еще разобраться — вспомнить пароль или лезть в настройки. Пришло время узнать, как найти пароль от Wi-Fi на любом устройстве.

Как узнать пароль от Wi-Fi на компьютере или телефоне

Телефон

Важно понимать, что пароль узнать можно только в том случае, если есть устройство, которое уже подключалось к Wi-Fi.

На Android:

Сейчас смотрят
  1. Зайдите в Настройки и выберите меню Wi-Fi;
  2. Нажмите на название сети, которой нужно узнать пароль;
  3. Нажмите на значок шестеренки и выберите Показать пароль.

С iPhone на iOS также проблем не возникнет:

  1. В настройках выберите меню Wi-Fi и нажмите на нужную точку;
  2. Выберите символ i и строку Показать пароль.

Компьютер

Узнать пароль от Wi-Fi на Windows или macOS также не составит труда.

На Windows:

  1. В панели управления выберите Сеть и Интернет и Беспроводные сети.
  2. Нажмите на нужный Wi-Fi и выберите Свойства, а затем — Безопасность.

Владельцам ноутбуков на macOS узнать пароль от Wi-Fi будет еще проще:

  1. В Finder найдите папку Утилиты — в ней будет Связка ключей.
  2. В списке обнаружится название сети — нажмите на него и пароль отобразится.

Если владелец не знает пароля от роутера, можно сбросить настройки до заводских, после чего придется настраивать сеть заново.

И если с Wi-Fi проблем не должно возникать, то различные виды файлов могут сбить с толку кого угодно. Самое время узнать, как разделить PDF-файлы на отдельные документы — это поможет выбрать только нужное из объемного документа.

Читайте также:
телевізорЧерез Wi-Fi, Blutooth или USB: как подключить телефон к телевизору

Теги
Wi-Fi Интернет
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь