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Через Wi-Fi, Blutooth или USB: как подключить телефон к телевизору

10 декабря 2022, 12:33 Владислава Ткаченко

Современные телевизоры имеют множество полезных функций и преимуществ. Если раньше устройство покупали для просмотра телевизионных программ, то сегодня через телевизор можно играть в игры, просматривать фильмы в интернете, пользоваться YouTube и слушать музыку.

Одной из самых полезных функций современных телевизоров является подключение телефона. После создания пары человек может просматривать контент смартфона не на маленьком экране, а на 40-дюймовом дисплее с 4К расширением. Это гораздо удобнее и приятнее.

Инструкцию по подключению своего смартфона к телевизору, читайте в материале Фактов ICTV.

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Способы подключения

Это можно сделать проводным и беспроводным способом. В общем существует восемь различных вариантов, как подключить телефон к телевизору:

  • через Bluetooth;
  • через Wi-Fi;
  • с помощью USB-кабеля;
  • с помощью набора стандартов DLNA;
  • через Miracast;
  • с помощью Chromecast;
  • через AirPlay;
  • с помощью HDMI.

Способы подключения зависят от модели телефона и операционной системы: iOS или Android. То есть одни смартфоны можно подключать любым из вышеупомянутых способов, а другие - лишь несколькими.

Самые распространенные и удобные варианты подключения - через Bluetooth, Wi-Fi, с помощью USB-кабеля и HDMI. Их и рассмотрим далее.

Как подключить телефон к телевизору через Wi-Fi: шаг 1

Откройте главное меню телевизора и перейдите в Настройки.

Там включите функцию Wi-Fi Direct.

Шаг 2

Теперь перейдите в настройки своего смартфона и зайдите во вкладку Wi-Fi.

Там найдите способ подключения через Wi-Fi Direct (на Android этот пункт может находиться в расширенных настройках).

Обратите внимание, что все операционные системы смартфонов и интерфейс различны, поэтому у вас эта функция может быть в другом месте.

Шаг 3

Когда вы включите функцию Wi-Fi Direct и на смартфоне, и на телевизоре, начнется сканирование.

В списке доступных устройств появится ТВ, на котором Direct уже включен и готов к созданию пары.

Выполните подключение, а на смартфоне используйте меню Отправить, чтобы поделиться данными с телевизором.

Как подключить смартфон к телевизору через Bluetooth: шаг 1

Для соединения через Bluetooth нужен телевизор, который имеет такую функцию. Проверить это можно в настройках. Если телевизор поддерживает Bluetooth, включите его и найдите пункт Выбор устройства.

Откроется окно со списком доступных девайсов.

Шаг 2

Включите на смартфоне Bluetooth, а на телевизоре нажмите Поиск.

Если все сделали правильно, на плазме появится сообщение об успешном соединении с телефоном.

Если не подключилось с первого раза, повторите попытку.

Стоит отметить, что некоторые модели телевизоров и смартфонов оснащены несовместимыми версиями Bluetooth. В этом случае выберите другой способ подключения (через Wi-Fi или USB-кабель).

Подключаем телефон к телевизору с помощью USB-кабеля: шаг 1

Это можно сделать с любым смартфоном, имеющим операционную систему Android, Windows Phone, Chrome OS или iOS.

Но на телевизоре должен быть разъем USB (ищите его справа или сзади). В некоторых моделях он может быть даже снизу.

Чтобы начать сопряжение, возьмите USB-кабель и соедините с обоими устройствами (они должны быть включены).

Шаг 2

Возьмите пульт ДУ от телевизора и найдите кнопку AV.

После этого нажмите клавишу Input (или Source). То же самое можно сделать через интерфейс операционной системы ТВ — нам необходимо перейти в меню выбора источника сигнала и переключиться на USB-порт (Source).

Шаг 3

На телефоне появится просьба подтвердить действие. Нажмите Подтвердить.

После подключения, на экране TV появится рабочий стол смартфона со всеми папками и приложениями. Для навигации используйте стандартный пульт дистанционного управления.

Подключение через HDMI: шаг 1

Для этого способа вам понадобится

  • любой смартфон на базе Android или iOS;
  • совместимый HDMI-кабель или адаптер;
  • TV с разъемом HDMI.

Кабель должен соответствовать вашему телефону. Например, если вы пользуетесь iPhone, то нужен HDMI-кабель с разъемом Lightning, а для Андроид USB-C или microUSB.

Сперва соедините смартфон с плазмой с помощью кабеля.

Шаг 2

Зайдите в меню TV и измените источник сигнала на HDMI.

Шаг 3

Через несколько секунд на экране телевизора появится рабочий стол смартфона.

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