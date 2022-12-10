Современные телевизоры имеют множество полезных функций и преимуществ. Если раньше устройство покупали для просмотра телевизионных программ, то сегодня через телевизор можно играть в игры, просматривать фильмы в интернете, пользоваться YouTube и слушать музыку.
Одной из самых полезных функций современных телевизоров является подключение телефона. После создания пары человек может просматривать контент смартфона не на маленьком экране, а на 40-дюймовом дисплее с 4К расширением. Это гораздо удобнее и приятнее.
Инструкцию по подключению своего смартфона к телевизору, читайте в материале Фактов ICTV.
Способы подключения
Это можно сделать проводным и беспроводным способом. В общем существует восемь различных вариантов, как подключить телефон к телевизору:
- через Bluetooth;
- через Wi-Fi;
- с помощью USB-кабеля;
- с помощью набора стандартов DLNA;
- через Miracast;
- с помощью Chromecast;
- через AirPlay;
- с помощью HDMI.
Способы подключения зависят от модели телефона и операционной системы: iOS или Android. То есть одни смартфоны можно подключать любым из вышеупомянутых способов, а другие - лишь несколькими.
Самые распространенные и удобные варианты подключения - через Bluetooth, Wi-Fi, с помощью USB-кабеля и HDMI. Их и рассмотрим далее.
Как подключить телефон к телевизору через Wi-Fi: шаг 1
Откройте главное меню телевизора и перейдите в Настройки.
Там включите функцию Wi-Fi Direct.
Шаг 2
Теперь перейдите в настройки своего смартфона и зайдите во вкладку Wi-Fi.
Там найдите способ подключения через Wi-Fi Direct (на Android этот пункт может находиться в расширенных настройках).
Обратите внимание, что все операционные системы смартфонов и интерфейс различны, поэтому у вас эта функция может быть в другом месте.
Шаг 3
Когда вы включите функцию Wi-Fi Direct и на смартфоне, и на телевизоре, начнется сканирование.
В списке доступных устройств появится ТВ, на котором Direct уже включен и готов к созданию пары.
Выполните подключение, а на смартфоне используйте меню Отправить, чтобы поделиться данными с телевизором.
Как подключить смартфон к телевизору через Bluetooth: шаг 1
Для соединения через Bluetooth нужен телевизор, который имеет такую функцию. Проверить это можно в настройках. Если телевизор поддерживает Bluetooth, включите его и найдите пункт Выбор устройства.
Откроется окно со списком доступных девайсов.
Шаг 2
Включите на смартфоне Bluetooth, а на телевизоре нажмите Поиск.
Если все сделали правильно, на плазме появится сообщение об успешном соединении с телефоном.
Если не подключилось с первого раза, повторите попытку.
Стоит отметить, что некоторые модели телевизоров и смартфонов оснащены несовместимыми версиями Bluetooth. В этом случае выберите другой способ подключения (через Wi-Fi или USB-кабель).
Подключаем телефон к телевизору с помощью USB-кабеля: шаг 1
Это можно сделать с любым смартфоном, имеющим операционную систему Android, Windows Phone, Chrome OS или iOS.
Но на телевизоре должен быть разъем USB (ищите его справа или сзади). В некоторых моделях он может быть даже снизу.
Чтобы начать сопряжение, возьмите USB-кабель и соедините с обоими устройствами (они должны быть включены).
Шаг 2
Возьмите пульт ДУ от телевизора и найдите кнопку AV.
После этого нажмите клавишу Input (или Source). То же самое можно сделать через интерфейс операционной системы ТВ — нам необходимо перейти в меню выбора источника сигнала и переключиться на USB-порт (Source).
Шаг 3
На телефоне появится просьба подтвердить действие. Нажмите Подтвердить.
После подключения, на экране TV появится рабочий стол смартфона со всеми папками и приложениями. Для навигации используйте стандартный пульт дистанционного управления.
Подключение через HDMI: шаг 1
Для этого способа вам понадобится
- любой смартфон на базе Android или iOS;
- совместимый HDMI-кабель или адаптер;
- TV с разъемом HDMI.
Кабель должен соответствовать вашему телефону. Например, если вы пользуетесь iPhone, то нужен HDMI-кабель с разъемом Lightning, а для Андроид USB-C или microUSB.
Сперва соедините смартфон с плазмой с помощью кабеля.
Шаг 2
Зайдите в меню TV и измените источник сигнала на HDMI.
Шаг 3
Через несколько секунд на экране телевизора появится рабочий стол смартфона.