Современные телевизоры имеют множество полезных функций и преимуществ. Если раньше устройство покупали для просмотра телевизионных программ, то сегодня через телевизор можно играть в игры, просматривать фильмы в интернете, пользоваться YouTube и слушать музыку.

Одной из самых полезных функций современных телевизоров является подключение телефона. После создания пары человек может просматривать контент смартфона не на маленьком экране, а на 40-дюймовом дисплее с 4К расширением. Это гораздо удобнее и приятнее.

Инструкцию по подключению своего смартфона к телевизору, читайте в материале Фактов ICTV.

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Способы подключения Это можно сделать проводным и беспроводным способом. В общем существует восемь различных вариантов, как подключить телефон к телевизору: через Bluetooth;

через Wi-Fi;

с помощью USB-кабеля;

с помощью набора стандартов DLNA;

через Miracast;

с помощью Chromecast;

через AirPlay;

с помощью HDMI. Способы подключения зависят от модели телефона и операционной системы: iOS или Android. То есть одни смартфоны можно подключать любым из вышеупомянутых способов, а другие - лишь несколькими. Самые распространенные и удобные варианты подключения - через Bluetooth, Wi-Fi, с помощью USB-кабеля и HDMI. Их и рассмотрим далее.

Как подключить телефон к телевизору через Wi-Fi: шаг 1 Откройте главное меню телевизора и перейдите в Настройки. Там включите функцию Wi-Fi Direct.

Шаг 2 Теперь перейдите в настройки своего смартфона и зайдите во вкладку Wi-Fi. Там найдите способ подключения через Wi-Fi Direct (на Android этот пункт может находиться в расширенных настройках). Обратите внимание, что все операционные системы смартфонов и интерфейс различны, поэтому у вас эта функция может быть в другом месте.

Шаг 3 Когда вы включите функцию Wi-Fi Direct и на смартфоне, и на телевизоре, начнется сканирование. В списке доступных устройств появится ТВ, на котором Direct уже включен и готов к созданию пары. Выполните подключение, а на смартфоне используйте меню Отправить, чтобы поделиться данными с телевизором.

Как подключить смартфон к телевизору через Bluetooth: шаг 1 Для соединения через Bluetooth нужен телевизор, который имеет такую функцию. Проверить это можно в настройках. Если телевизор поддерживает Bluetooth, включите его и найдите пункт Выбор устройства. Откроется окно со списком доступных девайсов.

Шаг 2 Включите на смартфоне Bluetooth, а на телевизоре нажмите Поиск. Если все сделали правильно, на плазме появится сообщение об успешном соединении с телефоном. Если не подключилось с первого раза, повторите попытку. Стоит отметить, что некоторые модели телевизоров и смартфонов оснащены несовместимыми версиями Bluetooth. В этом случае выберите другой способ подключения (через Wi-Fi или USB-кабель).

Подключаем телефон к телевизору с помощью USB-кабеля: шаг 1 Это можно сделать с любым смартфоном, имеющим операционную систему Android, Windows Phone, Chrome OS или iOS. Но на телевизоре должен быть разъем USB (ищите его справа или сзади). В некоторых моделях он может быть даже снизу. Чтобы начать сопряжение, возьмите USB-кабель и соедините с обоими устройствами (они должны быть включены).

Шаг 2 Возьмите пульт ДУ от телевизора и найдите кнопку AV. После этого нажмите клавишу Input (или Source). То же самое можно сделать через интерфейс операционной системы ТВ — нам необходимо перейти в меню выбора источника сигнала и переключиться на USB-порт (Source).

Шаг 3 На телефоне появится просьба подтвердить действие. Нажмите Подтвердить. После подключения, на экране TV появится рабочий стол смартфона со всеми папками и приложениями. Для навигации используйте стандартный пульт дистанционного управления.

Подключение через HDMI: шаг 1 Для этого способа вам понадобится любой смартфон на базе Android или iOS;

совместимый HDMI-кабель или адаптер;

TV с разъемом HDMI. Кабель должен соответствовать вашему телефону. Например, если вы пользуетесь iPhone, то нужен HDMI-кабель с разъемом Lightning, а для Андроид USB-C или microUSB. Сперва соедините смартфон с плазмой с помощью кабеля.

Шаг 2 Зайдите в меню TV и измените источник сигнала на HDMI.