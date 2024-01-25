Сучасні електронні гаджети важко уявити без доступу до мережі. У кожній оселі є Wi-Fi, за допомогою якого можна швидко та зручно шукати потрібну інформацію і працювати. І якщо користуватися домашньою мережею легко, то ось із підключенням потрібно ще розібратися – згадати пароль чи лізти в налаштування. Настав час дізнатися, як довідатися пароль від Wi-Fi на будь-якому пристрої.

Як дізнатися пароль від Wi-Fi на комп’ютері або телефоні

Телефон

Важливо розуміти, що пароль дізнатися можна тільки в тому разі, якщо є пристрій, який уже підключався до Wi-Fi.

На Android:

Зараз дивляться

Зайдіть у Налаштування та виберіть меню Wi-Fi; Натисніть на назву мережі, до якої потрібно дізнатися пароль; Натисніть на значок шестерні та виберіть Показати пароль.

З iPhone на iOS також проблем не виникне:

У налаштуваннях виберіть меню Wi-Fi і натисніть на потрібну точку; Виберіть символ i та рядок Показати пароль.

Комп’ютер

Дізнатися пароль від Wi-Fi на Windows або macOS також не становитиме труднощів.

На Windows:

У панелі керування виберіть Мережа та Інтернет і Бездротові мережі. Натисніть на потрібний Wi-Fi і виберіть Властивості, а потім – Безпека.

Власникам ноутбуків на macOS дізнатися пароль від Wi-Fi буде ще простіше:

У Finder знайдіть папку Утиліти – у ній буде Зв’язка ключів. У списку позначиться назва мережі – натисніть на неї і вона покаже пароль.

Якщо власник не знає пароля від роутера – можна скинути налаштування до заводських, після чого доведеться налаштовувати мережу заново.

І якщо з Wi-Fi проблем не повинно виникати, то різні види файлів можуть збити з пантелику кого завгодно. Саме час дізнатися, як розділити PDF-файли на окремі документи – це допоможе вибрати тільки потрібне з об’ємного документа.