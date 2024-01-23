Полиция Нью-Йорка арестовала потенциального преследователя певицы Тейлор Свифт. Мужчина ждал звезду возле ее дома.

Что известно о преследователе Тейлор Свифт

Так, это уже второй арест мужчины за последнее время — на прошлой недели его поймали при попытке проникнуть в дом звезды. В этот раз он успел пробыть возле жилища Тейлор около трех часов, прежде чем оказаться в наручниках.

В понедельник предполагаемого преследователя снова видели около ее дома — около 15:00 по местному времени. Однако полиция взяла его под стражу только в 6 часов вечера.

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Правда, в полиции заявили, что обвинения ему еще не были предьявлены.

Что касается предыдущей попытки проникнуть в дом Свифт, то полиция не подтвердила факт взлома, но полицейские отметили, что он пытался отрыть дверь в здание.

Соседи певицы отметили, что этот мужчина ходил по районе несколько недель.

— Он спал на крыльце, постоянно курил, кричал и вообще доставлял всем неудобства. Когда он приехал перед Рождеством, мой муж спросил, что он здесь делает. Он ответил, что хочет увидеть Тейлор, и даже принес цветы, — утверждает соседка.

Теперь на мужчину есть ордер на арест, чем и воспользовались полицейские.

Новости о звездных сталкерах появляются все чаще — недавно стало известно, что преследователя Арианы Гранде отправят за решетку. Он более 90 раз пытался проникнуть в ее дом, и однажды оказался в ее особняке с охотничьим ножом.