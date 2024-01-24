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Интернет

Утечка? Личные данные 15 млн пользователей Trello выставили в продажу

24 января 2024, 10:26
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хакери, кіберзлочинці
Источник: Pexels

В популярном сервисе Trello случилась утечка личных данных более 15 млн пользователей. Программа используется для управления проектами, и теперь важная информация продается в даркнете.

Что известно об утечке данных в Trello 

Об утечке данных заявил сервис Have I Been Pwned, который уведомляет людей о взломе их электронной почты. Эксперты отметили, что сам сервис не взломали, но каким-то образом сумели выкачать данные с серверов.

Также сервис показал скриншоты с хакерского форума Dark Web в даркнете, где якобы продают подборку украденных данных.

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По словам продавца украденных данных, можно купить информацию об электронных адресах, имен пользователей и многого другого. Всего информации украли у более 15 млн пользователей.

Представители Trello уже отреагировали на заявления о взломе — они заявили, что подтверждения этому не обнаружили после расследования.

— Ситуация указывает на то, что злоумышленник проверяет уже действительный список электронных адресов на общедоступных профилях пользователей Trello, — заявили в компании.

Напомним, что сейчас хакеры активно атакуют украинцев с помощью спама. Злоумышленники рассылают письма с вредоносным кодом, маскируя их под сообщения от ГСЧС.

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