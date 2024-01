В популярном сервисе Trello случилась утечка личных данных более 15 млн пользователей. Программа используется для управления проектами, и теперь важная информация продается в даркнете.

Об утечке данных заявил сервис Have I Been Pwned, который уведомляет людей о взломе их электронной почты. Эксперты отметили, что сам сервис не взломали, но каким-то образом сумели выкачать данные с серверов.

Также сервис показал скриншоты с хакерского форума Dark Web в даркнете, где якобы продают подборку украденных данных.

New breach: Trello had 15M records scraped and posted for sale on a hacking forum last week. Data included names, usernames and email addresses from previous breaches used to enumerate Trello profiles. 100% were already in @haveibeenpwned. Read more: https://t.co/kSt3RAAgrI

— Have I Been Pwned (@haveibeenpwned) January 22, 2024