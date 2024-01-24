У популярному сервісі Trello стався витік особистих даних понад 15 млн користувачів. Програма використовується для управління проєктами, і тепер важлива інформація продається в даркнеті.

Що відомо про витік даних у Trello

Про витік даних заявив сервіс Have I Been Pwned, який повідомляє людей про злам їхньої електронної пошти. Експерти зазначили, що сам сервіс не зламали, але якимось чином зуміли вивантажити дані з серверів.

Також сервіс показав скріншоти з хакерського форуму Dark Web у даркнеті, де нібито продають добірку вкрадених даних.

Зараз дивляться

New breach: Trello had 15M records scraped and posted for sale on a hacking forum last week. Data included names, usernames and email addresses from previous breaches used to enumerate Trello profiles. 100% were already in @haveibeenpwned. Read more: https://t.co/kSt3RAAgrI — Have I Been Pwned (@haveibeenpwned) January 22, 2024

За словами продавця вкрадених даних, можна купити інформацію про електронні адреси, імена користувачів і багато чого іншого. Загалом інформації вкрали у понад 15 млн користувачів.

Представники Trello вже відреагували на заяви про злам – вони заявили, що підтвердження цьому не виявили після розслідування.

– Ситуація вказує на те, що зловмисник перевіряє вже дійсний список електронних адрес на загальнодоступних профілях користувачів Trello, – заявили в компанії.

Нагадаємо, що зараз хакери активно атакують українців за допомогою спаму. Зловмисники розсилають листи зі шкідливим кодом, маскуючи їх під повідомлення від ДСНС.