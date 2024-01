У популярному сервісі Trello стався витік особистих даних понад 15 млн користувачів. Програма використовується для управління проєктами, і тепер важлива інформація продається в даркнеті.

Про витік даних заявив сервіс Have I Been Pwned, який повідомляє людей про злам їхньої електронної пошти. Експерти зазначили, що сам сервіс не зламали, але якимось чином зуміли вивантажити дані з серверів.

Також сервіс показав скріншоти з хакерського форуму Dark Web у даркнеті, де нібито продають добірку вкрадених даних.

New breach: Trello had 15M records scraped and posted for sale on a hacking forum last week. Data included names, usernames and email addresses from previous breaches used to enumerate Trello profiles. 100% were already in @haveibeenpwned. Read more: https://t.co/kSt3RAAgrI

— Have I Been Pwned (@haveibeenpwned) January 22, 2024