Нидерландская компания Veon, которая владеет оператором Киевстар в Украине, заявила, что ущерб от взлома хакеров в декабре 2023 года составляет 3,6 млрд грн ($100 млн).

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Впрочем, Veon не ждет финансового влияния на свои результаты ведения бизнеса за 2023 год.

Так, сумма в 3,6 млрд состоит не только из ущерба системам, но и с затрат на повышение лояльности клиентов — многие за несколько дней сбоя успели сменить тариф или даже оператора, чтобы оставаться на связи.

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Сообщается, что в ближайшие месяцы Киевстар и дальше будет заниматься выплатами компенсации за сбои.

Напомним, что Киевстар отменил следующую плату по тарифу для своих пользователей. С 21 декабря не нужно было платить за пользование — услуга разовая и подключалась автоматически. Правда, это коснется не всех и должны были быть соблюдены определенные условия.

Ранее в СБУ заявили, что российские хакеры готовились ко взлому Киевсстара с мая 2023 года. Полный доступ к системе злоумышленники получили как минимум с ноября прошлого года.