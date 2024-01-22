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Сообщение о плане эвакуации: в ГСЧС предупредили об опасной рассылке

22 января 2024, 12:39
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Кіберзлочинці
Источник: Pexels

Кибермошенники рассылают сообщения якобы от ГСЧС о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками.

Украинцев предупредили об опасной рассылке

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины отметили, что не осуществляли рассылку подобных сообщений, а переходить по неизвестным ссылкам крайне опасно.

— Сегодня украинцы начали получать сообщения якобы от ГСЧС о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками. Официально сообщаем: это работа кибермошенников! ГСЧС не осуществляла рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно, — говорится в сообщении.

Украинцев призывают доверять только проверенным источникам. Вся актуальная информация всегда размещается на официальном сайте и страницах ГСЧС в социальных сетях.

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Фото: ДСНС

Напомним, что в начале января хакеры атаковали ВСУ с помощью спама с вирусами.

Злоумышленники рассылали сообщения через защищенную сеть Signal — предлагали якобы перевестись в штурмовую бригаду ВСУ или армию Израиля.

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Источник
ГСЧС
Теги
ДСНС кібер-шахрайство Кибербезопасность
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