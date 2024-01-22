Кибермошенники рассылают сообщения якобы от ГСЧС о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками.
Украинцев предупредили об опасной рассылке
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины отметили, что не осуществляли рассылку подобных сообщений, а переходить по неизвестным ссылкам крайне опасно.
— Сегодня украинцы начали получать сообщения якобы от ГСЧС о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками. Официально сообщаем: это работа кибермошенников! ГСЧС не осуществляла рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно, — говорится в сообщении.
Украинцев призывают доверять только проверенным источникам. Вся актуальная информация всегда размещается на официальном сайте и страницах ГСЧС в социальных сетях.
Напомним, что в начале января хакеры атаковали ВСУ с помощью спама с вирусами.
Злоумышленники рассылали сообщения через защищенную сеть Signal — предлагали якобы перевестись в штурмовую бригаду ВСУ или армию Израиля.