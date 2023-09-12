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Космос

Не сами во Вселенной: NASA обнаружило похожую на Землю екзопланету з признаками жизни

12 сентября 2023, 16:11
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Не сами во Вселенной: NASA обнаружило похожую на Землю екзопланету з признаками жизни
Источник: Depositphotos

На расстоянии 120 световых лет от нас находится экзопланета нового класса K2-18b с ключевыми ресурсами, которые нужны для поддержания там жизни. Такое открытие совершили астрономы NASA. Ученые отмечают, что их находка в восемь раз больше Земли и располагается в созвездии Льва.

Это относительно новый класс экзопланет, обладающий насыщенной водородом атмосферой и океанами. Больше всего исследователей взволновало найденное в атмосфере K2-18b соединение под названием диметилсульфид (DMS). Эту сложную молекулу, которую формируют атомы углерода, водорода и серы, обнаружили наряду с двумя другими углеродсодержащими газами. Именно она шокировала ученых, одновременно заставив их сомневаться в результатах исследования. Ведь, по словам специалистов NASA, на Земле такое соединение является следствие жизнедеятельности организмов.

– Основную часть диметилсульфида в атмосферу нашей планеты выбрасывает морской фитопланктон, – отметили исследователи.

Телескоп Джеймса Вебба

Фото: depositphotos

Ученые добавили, что необходимо провести дополнительные наблюдения и привлечь к ним космический телескоп Джеймса Уэбба. Если наличие DMS на экзопланете подтвердится, K2-18b добавят в список космических объектов, где может существовать инопланетная жизнь. Ведь исследователи также обнаружили, что в атмосфере так называемой суперземли содержится большое количество углекислого газа и метана. Это тоже может свидетельствовать о ее пригодности к жизни или даже заселенности.

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Источник
Daily Mail
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