На расстоянии 120 световых лет от нас находится экзопланета нового класса K2-18b с ключевыми ресурсами, которые нужны для поддержания там жизни. Такое открытие совершили астрономы NASA. Ученые отмечают, что их находка в восемь раз больше Земли и располагается в созвездии Льва.

Это относительно новый класс экзопланет, обладающий насыщенной водородом атмосферой и океанами. Больше всего исследователей взволновало найденное в атмосфере K2-18b соединение под названием диметилсульфид (DMS). Эту сложную молекулу, которую формируют атомы углерода, водорода и серы, обнаружили наряду с двумя другими углеродсодержащими газами. Именно она шокировала ученых, одновременно заставив их сомневаться в результатах исследования. Ведь, по словам специалистов NASA, на Земле такое соединение является следствие жизнедеятельности организмов.

– Основную часть диметилсульфида в атмосферу нашей планеты выбрасывает морской фитопланктон, – отметили исследователи.

Ученые добавили, что необходимо провести дополнительные наблюдения и привлечь к ним космический телескоп Джеймса Уэбба. Если наличие DMS на экзопланете подтвердится, K2-18b добавят в список космических объектов, где может существовать инопланетная жизнь. Ведь исследователи также обнаружили, что в атмосфере так называемой суперземли содержится большое количество углекислого газа и метана. Это тоже может свидетельствовать о ее пригодности к жизни или даже заселенности.