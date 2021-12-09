Компания Apple приблизилась к капитализации в размере $3 трлн. Корпорация во главе с Тимом Куком может стать первой, которой удастся достичь такой стоимости.

Все благодаря росту акций — стоимость ценных бумаг Apple выросли на 30% в этом году. Это позитивная тенденция, хотя в прошлом году рост был на уровне 80%.

Другие корпорации-гиганты, такие как Microsoft, Amazon, Google и Tesla также добились увеличения капитала в этом году — их акции подорожали в пределах от 10% до 70%.

Эксперты уже назвали причину успеха Apple в этом году — корпорация представила устройства, которые можно смело назвать успешными. Речь идет о линейке iPhone, новых планшетах iPad и ноутбуках MacBook.

— Apple имеет иммунитет к экономической нестабильности благодаря своей репутации. У компании также довольно сильная линейка новых продуктов, — сказала старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Компания достаточно быстро достигла рекордной капитализации — в 2018 году Apple удалось преодолеть отметку в $1 трлн, а в августе 2020 — $2 трлн.

Еще в 2021 году корпорацию обогнала компания Microsoft — причиной этому стало заявление Тима Кука о возможных проблемах с цепочкой поставок. Компания Билла Гейтса отстает от Apple на $500 млн. У Microsoft продажи превзошли прогнозы. По данным аналитиков, последний квартал 2021 года был самым успешным с 2018 года.