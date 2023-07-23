Ответственная игра: как оставаться в безопасности и наслаждаться играми в онлайн-казино

Правда, с которой мало кто будет спорить: азартные игры – это очень весело.

Они снимают стресс после напряженного дня, а если вам повезет, вы можете выиграть немного денег.

Кроме того, азартные игры довольно социализирующее занятие, ведь вы можете наслаждаться им как с друзьями, так и со случайными знакомыми.

Однако есть и обратная сторона медали. Вы должны всегда помнить о безопасности. Игры в онлайн-казино не всегда одинаковы, поэтому удовольствие может быстро испортиться, если не удастся принять необходимые меры.

Вот советы, которые помогут сохранить приятные ощущения.

Прочтите отзывы!

Прежде чем забронировать отель, купить машину или выбрать место для отпуска, вы читаете отзывы, не так ли? Та же концепция должна применяться и в казино, поскольку это лучший способ отсеять плохих игроков.

Мы советуем двухуровневый подход. Прежде всего, найдите качественные обзорные сайты, которые подробно освещают вашу деятельность. Особенно полезны географически ориентированные сайты с обзорами казино, поскольку они знают все нюансы, касающиеся выбранной вами страны.

Во-вторых, обращайте внимание на отзывы реальных пользователей. Но имейте в виду, что большинство людей склонны писать отзывы только тогда, когда у них был отрицательный опыт и что-то пошло не так, поэтому относитесь к таким отзывам с некоторой долей скептицизма.

Распознайте признаки проблемной азартной игры

Как и со всеми хорошими вещами в жизни, все хорошо в меру. Как и в случае с быстрой едой или загоранием, азартные игры – это здорово, но только в ограниченном количестве.

Нет ничего плохого в том, чтобы наслаждаться ставками, но не тогда, когда это начинает становиться серьезной проблемой.

Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Азартные игры в состоянии усталости или стресса . Когда вы играете в состоянии стресса есть шанс поставить больше, чем планировалось.

. Когда вы играете в состоянии стресса есть шанс поставить больше, чем планировалось. В погоне за потерями . Это когда вы пытаетесь отыграть сумму, которую проиграли, делая еще больше ставок. Это очень скользкая дорожка.

. Это когда вы пытаетесь отыграть сумму, которую проиграли, делая еще больше ставок. Это очень скользкая дорожка. Азартные игры не приносят денег. Вы попадаете в неприятности, когда начинаете думать об азартных играх как об инвестициях, а не как о развлечениях.

Вы попадаете в неприятности, когда начинаете думать об азартных играх как об инвестициях, а не как о развлечениях. Делайте перерывы. Если вы проводите часы подряд, играя в азартные игры, не отрываясь от казино, пора на время вытащить шнур из розетки.

Читайте текст, напечатанный мелким шрифтом

Люди склонны просто нажимать кнопку Согласен, не задумываясь о том, что стоит за этим согласием. Когда дело доходит до установки последней версии Mac OS, все в порядке. Ничего плохого не произойдет, если вы потратите пол часа на чтение документа.

Однако если речь идет о казино, все же стоит просмотреть страницу Общие положения и условия.

Вам не обязательно читать весь сайт от начала до конца, но проверьте информацию о процессе вывода средств (насколько просто ты получишь свой выигрыш?), о том, как они проводят проверку личных данных, и есть ли там текст мелким шрифтом, касающимся бонусов за регистрацию.

Научитесь управлять своим временем и бюджетом

Во время игры в онлайн-казино легко увлечься. Как и все развлекательное, чрезмерное увлечение может стать настоящей проблемой.

Вы должны научиться управлять своим временем и деньгами – двумя важнейшими составляющими для того, чтобы азартные игры приносили вам удовольствие. Вот как:

Будьте тверды . Большинство людей считают, что установить ограничение просто. Но как придерживаться их? Это уже совсем другой вопрос. Вы должны быть абсолютно уверены, когда достигнете своего предела. Даже, если вы проиграли 10 раздач блэкджека подряд.

. Большинство людей считают, что установить ограничение просто. Но как придерживаться их? Это уже совсем другой вопрос. Вы должны быть абсолютно уверены, когда достигнете своего предела. Даже, если вы проиграли 10 раздач блэкджека подряд. Не делайте высоких ставок . Никогда не ставьте более 1-2% от общего бюджета на одну ставку, иначе вы потратите его очень быстро. Если вы играете в блэкджек и у вас есть $100, поставьте несколько долларов на раздачу и не более.

. Никогда не ставьте более 1-2% от общего бюджета на одну ставку, иначе вы потратите его очень быстро. Если вы играете в блэкджек и у вас есть $100, поставьте несколько долларов на раздачу и не более. Не поддавайтесь эмоциям . Например, когда вы проигрываете, находитесь в состоянии стресса или под воздействием алкоголя, очень легко начать принимать иррациональные решения. До начала составьте план и придерживайтесь его, несмотря на то, что вам подсказывают эмоции.

. Например, когда вы проигрываете, находитесь в состоянии стресса или под воздействием алкоголя, очень легко начать принимать иррациональные решения. До начала составьте план и придерживайтесь его, несмотря на то, что вам подсказывают эмоции. Имейте победные цели. Когда вы побеждаете, думаете, что этот процесс будет продолжаться вечно. Вместо этого поставьте цель и, как только вы ее достигнете, выходите из игры. Выиграть джекпот с первого спина? Вот и все, игра завершена (в хорошем смысле).

Проверьте государственное лицензирование

Наш последний совет: проверьте, внесено ли казино в список комиссии по азартным играм (или аналогичной) соответствующей страны. Обычно вы найдете данные об органе авторизации в нижнем блоке сайта.

Например, у Ladbrokes есть ссылка на комиссию по азартным играм Великобритании. На сайте казино указано как проверенный оператор. Всегда проверяйте сторонние сайты самостоятельно, ведь разместить логотип в нижнем блоке сайта не так уж и сложно.

Все эти шаги не требуют степени в области физики, но их очень легко игнорировать! Большинство игроков не принимают надлежащих мер предосторожности, и хотя по большей части с вами все будет в порядке, лучше знать лучшие способы как обезопасить себя и сделать игру в онлайн-азартные игры приятной.