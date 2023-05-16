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Как сделать запись экрана на Айфоне: пошаговая инструкция

16 мая 2023, 15:57
Анна Голишевская редактор ленты
Айфон
Источник: Unsplash

Благодаря  iOS, каждый пользователь телефона Apple iPhone может записывать контент на экране со звуком. Для этого не нужно много времени и сил. Как сделать запись экрана на iPhone – читайте в материале.

Как сделать запись экрана на Айфоне: инструкция

  1. Зайдите в Настройки и найдите в меню Пункт управления.
  2. На открывшейся странице проверьте, активирована ли функция Запись экрана.
  3. Если нет, найдите ее в меню немного снизу.
  4. Нажмите зеленую кнопку возле нее, чтобы добавить ее на экран.‎‎‎
  5. Теперь во время просмотра нужного вам контента просто откройте ‎Пункт управления.
  6. Для этого просто свайпните к низу в правом верхнем углу дисплея. ‎
  7. Затем нажмите на серую кнопку записи. Удерживайте ее до тех пор, пока не откроется меню с параметрами.
  8. Выберите, какой контент хотите записать. Можно активировать режим Не беспокоить‎, если не хотите, чтобы вылазили оповещения.
  9. Активируйте микрофон и нажмите кнопку Начать запись.
  10. Начнется 3-секундный отсчет времени. ‎
  11. Если вы хотите остановить запись, нужно нажать красную кнопку в Пункте управления или в левом верхнем углу экрана, где указывается текущее время.
  12. Просмотреть результат нужно в разделе ‎Фотографии.
  13. Там же можно отредактировать видео и обрезать ненужные фрагменты с видео, которое вы записали.
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