Благодаря iOS, каждый пользователь телефона Apple iPhone может записывать контент на экране со звуком. Для этого не нужно много времени и сил. Как сделать запись экрана на iPhone – читайте в материале.
Как сделать запись экрана на Айфоне: инструкция
- Зайдите в Настройки и найдите в меню Пункт управления.
- На открывшейся странице проверьте, активирована ли функция Запись экрана.
- Если нет, найдите ее в меню немного снизу.
- Нажмите зеленую кнопку возле нее, чтобы добавить ее на экран.
- Теперь во время просмотра нужного вам контента просто откройте Пункт управления.
- Для этого просто свайпните к низу в правом верхнем углу дисплея.
- Затем нажмите на серую кнопку записи. Удерживайте ее до тех пор, пока не откроется меню с параметрами.
- Выберите, какой контент хотите записать. Можно активировать режим Не беспокоить, если не хотите, чтобы вылазили оповещения.
- Активируйте микрофон и нажмите кнопку Начать запись.
- Начнется 3-секундный отсчет времени.
- Если вы хотите остановить запись, нужно нажать красную кнопку в Пункте управления или в левом верхнем углу экрана, где указывается текущее время.
- Просмотреть результат нужно в разделе Фотографии.
- Там же можно отредактировать видео и обрезать ненужные фрагменты с видео, которое вы записали.
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