Відповідальна гра: як залишатися в безпеці та насолоджуватися іграми в онлайн-казино

Істина, з якою мало хто сперечатиметься: азартні ігри – це дуже весело.

Вони знімають стрес після напруженого дня, оскільки є розважальними, а якщо вам пощастить, то можна виграти трохи грошей.

Крім того, азарті ігри досить соціалізуюче заняття, адже ви можете насолоджуватися ним як з друзями, так і з випадковими знайомими.

Проте існує також зворотний бік медалі. Ви повинні завжди памʼятати про безпеку. Ігри в онлайн-казино не завжди однакові, тому задоволення може швидко зіпсуватися, якщо не вдасться вжити необхідних заходів.

Ось поради, які допоможуть зберегти приємні відчуття.

Прочитайте відгуки!

Перш ніж забронювати готель, купити машину або обрати місце для відпустки, ви читаєте відгуки, чи не так? Та ж концепція повинна застосовуватися і в казино, оскільки це найкращий спосіб відсіяти поганих гравців.

Ми радимо дворівневий підхід. Перш за все, знайдіть якісні оглядові сайти, які поглиблено висвітлюють свою діяльність. Особливо корисними є географічно орієнтовані сайти з оглядами казино, оскільки вони знають усі нюанси, що стосуються обраної вами країни.

По-друге, звертайте увагу на відгуки реальних користувачів. Але майте на увазі, що більшість людей, як правило, пишуть відгуки лише тоді, коли мали негативний досвіт і щось пішло не так, тому сприймайте такі відгуки з певною часткою скептицизму.

Розпізнайте ознаки проблемної азартної гри

Як і з усіма хорошими речами в житті, все добре в міру. Як у випадку зі швидкою їжею чи загорянням, азартні ігри – це чудово, але лише в обмеженій кількості.

Немає нічого поганого в тому, щоб насолоджуватися ставками, але не тоді, коли це починає ставати серйозною проблемою.

Ось кілька ознак, на які варто звернути увагу:

Азартні ігри в стані втоми або стресу. Коли ви граєте у стані стресу є шанс поставити більше, ніж планувалося.

Коли ви граєте у стані стресу є шанс поставити більше, ніж планувалося. У гонитві за втратами. Це коли ви намагаєтеся відіграти суму, яку програли, роблячи ще більше ставок. Це дуже слизька доріжка.

Це коли ви намагаєтеся відіграти суму, яку програли, роблячи ще більше ставок. Це дуже слизька доріжка. Азартні ігри не приносять грошей. Ви потрапляєте в халепу, коли починаєте думати про азартні ігри як про інвестиції, а не як про розвагу.

Ви потрапляєте в халепу, коли починаєте думати про азартні ігри як про інвестиції, а не як про розвагу. Робіть перерви. Якщо ви проводите години поспіль за азартними іграми, не відриваючись від казино, настав час витягнути шнур з розетки на деякий час.

Читайте текст, надрукований дрібним шрифтом

Люди схильні просто натискати кнопку Згоден, не замислюючись, що стоїть за цією згодою. Коли мова йде про встановлення останню версію Mac OS, то все цілком нормально. Нічого поганого не станеться, якщо ви витратите пів години на читання документа.

Проте якщо мова йде про казино, все ж варто переглянути сторінку Загальні положення та умови.

Вам не обов’язково читати весь сайт від початку до кінця, але перевірте інформацію про процес виведення коштів (наскільки просто ти отримаєш свій виграш?), про те, як вони проводять перевірку особистих даних, і чи є там текст дрібним шрифтом, що стосується бонусів за реєстрацію.

Навчіться керувати своїм часом та бюджетом

Під час гри в онлайн-казино легко захопитися. Як і все розважальне, надмірне захоплення може стати справжньою проблемою.

Ви повинні навчитися керувати своїм часом й грошима – двома найважливішими складовими для того, щоб азартні ігри приносили вам задоволення. Ось як:

Будьте твердими. Більшість людей вважають, що встановити обмеження просто. Але як дотримуватися їх? Це вже зовсім інше питання. Ви повинні бути абсолютно впевненими, коли досягнете своєї межі. Навіть, якщо ви програли 10 роздач блекджека поспіль.

Більшість людей вважають, що встановити обмеження просто. Але як дотримуватися їх? Це вже зовсім інше питання. Ви повинні бути абсолютно впевненими, коли досягнете своєї межі. Навіть, якщо ви програли 10 роздач блекджека поспіль. Не робіть високих ставок. Ніколи не ставте понад 1-2% від загального бюджету на одну ставку, інакше ви витратите його дуже швидко. Якщо ви граєте в блекджек і у вас є $100, поставте декілька доларів на роздачу і не більше.

Ніколи не ставте понад 1-2% від загального бюджету на одну ставку, інакше ви витратите його дуже швидко. Якщо ви граєте в блекджек і у вас є $100, поставте декілька доларів на роздачу і не більше. Не піддавайтеся емоціям. Наприклад, коли ви програєте, перебуваєте в стані стресу або під впливом алкоголю, дуже легко почати приймати ірраціональні рішення. До початку складіть план і дотримуйтеся його, попри те, що вам підказують емоції.

Наприклад, коли ви програєте, перебуваєте в стані стресу або під впливом алкоголю, дуже легко почати приймати ірраціональні рішення. До початку складіть план і дотримуйтеся його, попри те, що вам підказують емоції. Майте переможні цілі. Коли ви перемагаєте, думаєте, що цей процес продовжуватиметься вічно. Натомість поставте мету, і як тільки ви її досягнете, виходьте з гри. Виграти джекпот з першого спіну? Ось і все, гру завершено (в хорошому сенсі).

Перевірте державне ліцензування

Наша остання порада: перевірте, чи внесено казино до списку комісії з азартних ігор (або аналогічної) відповідної країни. Зазвичай ви знайдете дані про орган авторизації в нижньому блоці сайту.

Ladbrokes, наприклад, має посилання на Комісію з азартних ігор Великої Британії. На сайті казино вказано як перевірений оператор. Завжди перевіряйте сторонні сайти самостійно, адже розмістити логотип у нижньому блоці сайту не так вже й складно.

Всі ці кроки не потребують наукового ступеня з фізики, але їх дуже легко проігнорувати! Більшість гравців не вживають належних запобіжних заходів, і хоча здебільшого з вами все буде гаразд, краще знати найкращі шляхи як убезпечити себе і зробити гру в онлайн-азартні ігри приємною.