Власти США выдали разрешение компании Virgin Galactic возобновить полеты космического самолета SpaceShipTwo. Корпорация миллиардера Ричарда Брэнсона может приступить к дальнейшим испытаниям после проверки систем безопасности предыдущего полета в июле.

Во время космического полета 11 июля космический аппарат SpaceShipTwo отклонился от назначенного воздушного пространства во время приземления, но Virgin Galactic не сообщила об этом властям.

Компании Брэнсона теперь придется обсуждать все аспекты безопасности с регулирующими органами. Сам же миллиардер заявлял, что планирует развивать космический туризм, отправляя людей на околоземную орбиту.

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Миссия 11 июля под названием Unity 22 подняла главу компании и трех сотрудников на высоту 86 км над Землей, а затем успешно вернула назад. Теперь у компании есть около 600 клиентов, ожидающих своей очереди.

Компания уже работает над подготовкой к следующей миссии под названием Unity 23, во время которой совершат полет трое военнослужащих итальянских ВВС. Ранее Брэнсон заявлял, что полет запланирован на средину октября.

Напомним, что Ричард составляет конкуренцию и другим миллиардерам, которые хотят захватить рынок космического туризма. Илон Маск и Джефф Безос также заинтересованные в этом амбициозном бизнесе.

Компания Blue Origin Безоса уже определилась со сроками второго космического полета. Корабль отправится на околоземную орбиту уже 12 октября, а на борту будет всего четыре члена экипажа.