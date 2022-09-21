Переадресация вызовов — это услуга от оператора связи, которая дает возможность переключать входящие звонки на любой другой телефонный номер в Украине.
То есть вызовы, поступающие на ваш номер, могут быть переадресованы на телефон городской сети или на другой мобильный, который вы укажете.
Какая бывает переадресация и как выключить услугу — смотрите в материале Фактов ICTV.
Типы переадресаций
Каждый оператор имеет несколько видов переадресаций:
- Нет ответа — если вы не отвечаете со своего основного мобильного, звонок переадресовывают.
- Номер недоступен — если ваш телефон выключен или находится вне зоны.
- Линия занята — в случае, когда вы разговариваете с кем-то и по вашему номеру не настроена услуга Удержания вызова.
- Безусловная — все входящие вызовы переадресуются, даже если ваш телефон выключен.
В общем, все переадресации совместимы между собой.
Как отключить переадресацию вызовов
Все абоненты имеют возможность управлять услугой. Для этого существуют специальные команды и коды.
Стоит отметить, что каждый оператор связи имеет персональные коды, поэтому чтобы выключить переадресацию, нужно их знать.
Киевстар
Чтобы выключить переадресацию, нужно зайти в меню телефона и на клавишах набрать определенную комбинацию.
Вы можете отключить все типы переадресаций одним кодом:
- ##004# — отменить все условные переадресации;
- ##002# — отменить все переадресации.
Чтобы отменить конкретный тип переадресации, наберите комбинацию:
- Нет ответа — ##61#
- Номер недоступен — ##62#
- Линия занята — ##67#
- Безусловная переадресация — ##21#
Когда вы введете комбинацию, нажмите кнопку Вызов. Переадресация автоматически отключится.
Vodafone
Этот оператор имеет следующие виды переадресации:
- для всех входящих вызовов;
- в отсутствие ответа;
- в случае недостижимости абонента;
- если телефон занят.
Для отключения условной переадресации, наберите — ##004#, а для отключения всех вызовов наберите — ##002#.
Чтобы отключить конкретную переадресацию, воспользуйтесь кодом:
- ##21# — переадресация всех входящих вызовов;
- ##61# — при отсутствии ответа;
- ##62# — если вы вне зоны;
- ##67# — если ваш номер занят.
lifecell
Чтобы отменить все типы переадресации на lifecell, наберите ##002# и нажмите кнопку вызова.
Интертелеком
Этот оператор имеет:
- безусловную переадресацию;
- за несоответствие абонента;
- за занятый номер.
Чтобы отменить все типы переадресаций, необходимо либо отправить SMS с текстом NO на номер 0941111747, или в личном кабинете пользователя.
Если вы хотите деактивировать конкретную переадресацию, то пользуйтесь такими комбинациями:
- безусловная переадресация — #21 и вызов;
- за несоответствие абонента — #61 + вызов;
- занятый номер — #67 и вызов.