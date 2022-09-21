Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Гаджеты

Как отключить переадресацию вызовов — необходимые коды

21 сентября 2022, 11:29
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как отключить переадресацию вызовов — необходимые коды
Источник: Depositphotos

Переадресация вызовов — это услуга от оператора связи, которая дает возможность переключать входящие звонки на любой другой телефонный номер в Украине.

То есть вызовы, поступающие на ваш номер, могут быть переадресованы на телефон городской сети или на другой мобильный, который вы укажете.

Какая бывает переадресация и как выключить услугу — смотрите в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Типы переадресаций

Каждый оператор имеет несколько видов переадресаций:

  • Нет ответа — если вы не отвечаете со своего основного мобильного, звонок переадресовывают.
  • Номер недоступен — если ваш телефон выключен или находится вне зоны.
  • Линия занята — в случае, когда вы разговариваете с кем-то и по вашему номеру не настроена услуга Удержания вызова.
  • Безусловная — все входящие вызовы переадресуются, даже если ваш телефон выключен.

В общем, все переадресации совместимы между собой.

Как отключить переадресацию вызовов

Все абоненты имеют возможность управлять услугой. Для этого существуют специальные команды и коды.

Стоит отметить, что каждый оператор связи имеет персональные коды, поэтому чтобы выключить переадресацию, нужно их знать.

Киевстар

Чтобы выключить переадресацию, нужно зайти в меню телефона и на клавишах набрать определенную комбинацию.

Вы можете отключить все типы переадресаций одним кодом:

  • ##004# — отменить все условные переадресации;
  • ##002# — отменить все переадресации.

Чтобы отменить конкретный тип переадресации, наберите комбинацию:

  • Нет ответа — ##61# 
  • Номер недоступен — ##62#
  • Линия занята — ##67#
  • Безусловная переадресация — ##21#

Когда вы введете комбинацию, нажмите кнопку Вызов. Переадресация автоматически отключится.

Vodafone

Этот оператор имеет следующие виды переадресации:

  • для всех входящих вызовов;
  • в отсутствие ответа;
  • в случае недостижимости абонента;
  • если телефон занят.

Для отключения условной переадресации, наберите — ##004#, а для отключения всех вызовов наберите — ##002#.

Чтобы отключить конкретную переадресацию, воспользуйтесь кодом:

  • ##21# — переадресация всех входящих вызовов;
  • ##61# — при отсутствии ответа;
  • ##62# — если вы вне зоны;
  • ##67# — если ваш номер занят.

lifecell

Чтобы отменить все типы переадресации на lifecell, наберите ##002# и нажмите кнопку вызова.

Интертелеком

Этот оператор имеет:

  • безусловную переадресацию;
  • за несоответствие абонента;
  • за занятый номер.

Чтобы отменить все типы переадресаций, необходимо либо отправить SMS с текстом NO на номер 0941111747, или в личном кабинете пользователя.

Если вы хотите деактивировать конкретную переадресацию, то пользуйтесь такими комбинациями:

  • безусловная переадресация — #21 и вызов;
  • за несоответствие абонента — #61 + вызов;
  • занятый номер — #67 и вызов.
Читайте также:
Как отключить переадресацию вызовов — необходимые кодыКак выключить геолокацию на телефоне: инструкция для iPhone

Теги
Мобильный оператор послуги Телефони
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь