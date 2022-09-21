Переадресация вызовов — это услуга от оператора связи, которая дает возможность переключать входящие звонки на любой другой телефонный номер в Украине.

То есть вызовы, поступающие на ваш номер, могут быть переадресованы на телефон городской сети или на другой мобильный, который вы укажете.

Какая бывает переадресация и как выключить услугу — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Типы переадресаций

Каждый оператор имеет несколько видов переадресаций:

Нет ответа — если вы не отвечаете со своего основного мобильного, звонок переадресовывают.

— если вы не отвечаете со своего основного мобильного, звонок переадресовывают. Номер недоступен — если ваш телефон выключен или находится вне зоны.

— если ваш телефон выключен или находится вне зоны. Линия занята — в случае, когда вы разговариваете с кем-то и по вашему номеру не настроена услуга Удержания вызова.

— в случае, когда вы разговариваете с кем-то и по вашему номеру не настроена услуга Удержания вызова. Безусловная — все входящие вызовы переадресуются, даже если ваш телефон выключен.

В общем, все переадресации совместимы между собой.

Как отключить переадресацию вызовов

Все абоненты имеют возможность управлять услугой. Для этого существуют специальные команды и коды.

Стоит отметить, что каждый оператор связи имеет персональные коды, поэтому чтобы выключить переадресацию, нужно их знать.

Киевстар

Чтобы выключить переадресацию, нужно зайти в меню телефона и на клавишах набрать определенную комбинацию.

Вы можете отключить все типы переадресаций одним кодом:

##004# — отменить все условные переадресации;

— отменить все условные переадресации; ##002# — отменить все переадресации.

Чтобы отменить конкретный тип переадресации, наберите комбинацию:

Нет ответа — ##61#

Номер недоступен — ##62#

Линия занята — ##67#

Безусловная переадресация — ##21#

Когда вы введете комбинацию, нажмите кнопку Вызов. Переадресация автоматически отключится.

Vodafone

Этот оператор имеет следующие виды переадресации:

для всех входящих вызовов;

в отсутствие ответа;

в случае недостижимости абонента;

если телефон занят.

Для отключения условной переадресации, наберите — ##004#, а для отключения всех вызовов наберите — ##002#.

Чтобы отключить конкретную переадресацию, воспользуйтесь кодом:

##21# — переадресация всех входящих вызовов;

— переадресация всех входящих вызовов; ##61# — при отсутствии ответа;

— при отсутствии ответа; ##62# — если вы вне зоны;

— если вы вне зоны; ##67# — если ваш номер занят.

lifecell

Чтобы отменить все типы переадресации на lifecell, наберите ##002# и нажмите кнопку вызова.

Интертелеком

Этот оператор имеет:

безусловную переадресацию;

за несоответствие абонента;

за занятый номер.

Чтобы отменить все типы переадресаций, необходимо либо отправить SMS с текстом NO на номер 0941111747, или в личном кабинете пользователя.

Если вы хотите деактивировать конкретную переадресацию, то пользуйтесь такими комбинациями: