Бесконтактная оплата — популярная услуга, которой пользуются миллионы украинцев. Больше не нужно доставать банковскую карточку или наличку с кошелька — чип NFC в смартфоне поможет рассчитаться быстро и безопасно.

Однако у любой технологии есть своя уязвимость — злоумышленники о них знают, желая оставить жертву без денег.

Могут ли злоумышленники снять с карты деньги, если включена функция NFC — далее в материале.

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В Госспецсвязи рассказали, что ограбить с помощью этой передовой технологии практически невозможно.

Связь с чипом NFC устанавливается на маленьком расстоянии — всего нескольких сантиметров. Возможно, злоумышленник будет ходить в общественном месте с терминалом и прикладывать к телу жертвы, но это очень маловероятно.

Еще один немаловажный фактор — оплата происходит на протяжении нескольких секунд. Смартфон должен быть зафиксирован возле терминала, что сделать незаметно почти невозможно.

Чип NFC в смартфоне сам не запустится — телефон нужно сначала разблокировать.

В Госспецсвязи предупредили, что есть некоторые риски в случае потери смартфона, но дополнительная защита заметно усложнит работу ворам. Сразу после пропажи нужно максимально быстро заблокировать банковские карточки.

Не стоит забывать, что у гаджетов есть и другие полезные функции — к примеру, они могут подсказать местоположение, а также составить маршрут к нужному месту. Однако такие технологии нужны не всегда. Нужно уметь отключать геолокацию на смартфоне, чтобы увеличить автономность и обезопасить себя.