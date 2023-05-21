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В работе Instagram произошел сбой — первые подробности

22 мая 2023, 01:39
Юлия Захарченко редактор ленты
В работе Instagram произошел сбой — первые подробности
Источник: Pexels

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Сейчас причина, почему произошел сбой в Instagram, пока неизвестна.

По последним данным, лента с фотографиями и видео в социальной сети не обновляется, сообщают пользователи Instagram.

Онлайн-платформа Downdetector, которая предоставляет пользователям информацию в режиме реального времени о состоянии веб-сайтов и сервисов, зафиксировала, что сбой в Instagram произошел в ночь с 21 на 22 мая.

По данным портала Downdetector, получено по меньшей мере 100 тыс. сообщений о неисправности Instagram за последние 15 минут.

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