В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Сейчас причина, почему произошел сбой в Instagram, пока неизвестна.

По последним данным, лента с фотографиями и видео в социальной сети не обновляется, сообщают пользователи Instagram.

Онлайн-платформа Downdetector, которая предоставляет пользователям информацию в режиме реального времени о состоянии веб-сайтов и сервисов, зафиксировала, что сбой в Instagram произошел в ночь с 21 на 22 мая.

По данным портала Downdetector, получено по меньшей мере 100 тыс. сообщений о неисправности Instagram за последние 15 минут.