У роботі соціальної мережі Instagram стався глобальний збій. Наразі причина, чому стався збій в Instagram, поки що невідома.

За останніми даними, стрічка з фотографіями та відео у соціальній мережі не оновлюється, повідомляють користувачі Instagram.

Онлайн-платформа Downdetector, яка надає користувачам інформацію в режимі реального часу про стан веб-сайтів і сервісів, зафіксувала, що збій в Instagram стався у ніч з 21 на 22 травня.

За даними порталу Downdetector, отримано щонайменше 100 тис. повідомлень про несправність Instagram за останні 15 хвилин.