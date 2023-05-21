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В роботі Instagram стався збій – перші подробиці

22 Травня 2023, 01:39
Юлія Захарченко редакторка стрічки
В роботі Instagram стався збій – перші подробиці
Джерело: Pexels

У роботі соціальної мережі Instagram стався глобальний збій. Наразі причина, чому стався збій в Instagram, поки що невідома.

За останніми даними, стрічка з фотографіями та відео у соціальній мережі не оновлюється, повідомляють користувачі Instagram.

Онлайн-платформа Downdetector, яка надає користувачам інформацію в режимі реального часу про стан веб-сайтів і сервісів, зафіксувала, що збій в Instagram стався у ніч з 21 на 22 травня.

За даними порталу Downdetector, отримано щонайменше 100 тис. повідомлень про несправність Instagram за останні 15 хвилин.

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Instagram Соціальні мережі соцмережі
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