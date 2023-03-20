Meta душит украинцев: Маша Ефросинина пожаловалась на баны в Instagram

Ведущая Маша Ефросинина пожаловалась на то, что соцсеть Instagram постоянно блокирует ее сообщения и stories о войне в Украине из-за чего она попадает в “теневые баны”.

Так, Маша сообщила, что Instagram снес ее предыдущие stories, поскольку счел их “потенциально неприемлемым контентом”.

— Все мои предыдущие stories тупо снова снесли! Кажется, Meta уже просто душит украинцев просто так, на всякий случай. Ведь после каждого забаненного stories ты сидишь в “тренче-невидимке” несколько дней и должен вымаливать реакции у подписчиков! Поэтому вот вам цветы и сынок, — написала Ефросинина.

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Далее она обнародовала фото из своей обычной жизни, как и написала — поле цветов и сын на их фоне.

Это не в первый раз, когда ведущая жалуется на блоки в соцсетях. В декабре Ефросининой заблокировали аккаунт в Instagram из-за жалоб россиян. Гражданам страны-аргессора не нравилась правда о войне в Украине.

Стоит отметить, что Маша – не единственная звезда, которая попадает в блоки соцсети из-за освещения войны. Компания Meta, владеющая в том числе и Instargam, действительно считает такой контент потенциально неприемлемым.