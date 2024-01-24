В iOS 17.3 появилась защита от кражи устройств: как ее включить на iPhone

В новой версии iOS 17.3 улучшили надежность iPhone с помощью сервиса Защита от кражи устройств. Компания пошла на такой шаг ради дополнительной конфиденциальности клиентов на случай, если телефон будет украден. Самое время узнать, как защитить данные от взлома, кражи и удаления.

Как включить дополнительную защиту на iPhone

Речь идет о функции Stolen Device Protection — после обновления смартфона до iOS 17.3, система сама предложит ее включить. Но если этого не произошло — зайдите в Настройки, а затем в меню Face ID и защита, где появится строка Защита от кражи устройств. Включите эту функцию, чтобы увеличить надежность.

После этого смартфон будет каждый раз запрашивать аутентификацию для личной информации и попыток изменить настройки гаджета. Однако запрос на проверку FaceID будет появляться только за пределами доверенного места — например, работы или дома.

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Функция заработает, если злоумышленник попытается сменить пароль учетной записи Apple или пароль телефона.

Однако это далеко не все изменения в iOS 17.3 для iPhone. Компания Apple обновила и экран блокировки, а также общие списки для воспроизведения. Ознакомиться с полным перечнем изменений можно на Фактах ICTV.