В iOS 17.3 з’явився захист від крадіжки пристроїв: як його ввімкнути на iPhone

У новій версії iOS 17.3 поліпшили надійність iPhone за допомогою сервісу Захист від крадіжки пристроїв. Компанія пішла на такий крок заради додаткової конфіденційності клієнтів на випадок, якщо телефон буде вкрадений. Саме час дізнатися, як захистити дані від злому, крадіжки та видалення.

Як увімкнути додатковий захист на iPhone

Йдеться про функцію Stolen Device Protection – після оновлення смартфона до iOS 17.3, система сама запропонує її ввімкнути. Але якщо цього не сталося – зайдіть у Налаштування, а потім у меню Face ID і захист, де з’явиться рядок Захист від крадіжки пристроїв. Увімкніть цю функцію, щоб збільшити надійність.

Після цього смартфон щоразу запитуватиме автентифікацію для особистої інформації та спроб змінити налаштування гаджета. Однак запит на перевірку FaceID з’являтиметься лише за межами довіреного місця – наприклад, роботи чи дому.

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Функція запрацює, якщо зловмисник спробує змінити пароль облікового запису Apple або пароль телефону.

Однак це далеко не всі зміни в iOS 17.3 для iPhone. Компанія Apple оновила й екран блокування, а також загальні списки для відтворення. Ознайомитися з повним переліком змін можна на Фактах ICTV.