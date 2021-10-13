Канадский актер и герой сериалов Звездный путь Уильям Шетнер полетит в космос на ракете компании Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу.

90-летний актер станет самым старым человеком, побывавшим в космосе.

Джефф Безос на личной странице в Instagram опубликовал совместное фото с Уильямом и признался, что в детстве был фанатом научно-фантастического сериала Звездный путь.

Вместе с Шетнером на орбиту отправятся трое сотрудников Blue Origin. Полет состоится 13 октября в 16.30 по киевскому времени.

Это будет 18-й полет ракеты New Shepard. Он продлится около 15 минут.

Стоит заметить, что в последнее время в мире массово развивается космический туризм. Первый туристический полет в космос совершил Ричард Брэнсон, владелец компании Virgin Group и миллиардер.

Вслед за ним на орбиту отправился основатель Amazon Джефф Безос. Суборбитальный полет длился около 11 минут и установил три мировых рекорда.

Недавно компания Илона Маска SpaceX запустила в космос первый полностью гражданский экипаж. Корабль из четырех туристов провел на орбите три дня.