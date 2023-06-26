В NASA предупредили человечество о возможном интернет-апокалипсисе, после которого всемирная сеть перестанет работать. Это может произойти в течении следующего десятилетия.

По данным агентства, всему виной солнечная активность — буря может заставить человечество забыть о сети на месяцы и даже годы.

Не секрет, что цикл активности Солнца длится 11 лет. Во время пика происходят мощные вспышки. И хотя они не представляют угрозы для нас, магнитные бури могут вывести из строя спутники или навредить астронавтам на МКС, а также повредить всю коммуникационную систему на Земле.

В NASA указали на уязвимости инфраструктуры и риски, с которыми могут столкнуться человечество. Интернет-апокалипсис сделает бесполезным не только интернет, но и линии электропередач и спутники.

В космическом агенстве попытаются это предотвратить — для этого пришлось отправить зонд NASA Parker Solar Probe к звезде, чтобы узнать больше о механизмах Солнца.

Во время сравнительного сближения зонд смог уловить тонкую структуру солнечного ветра — ученые смогли узнать больше о магнитных полях. Теперь эксперты могут предсказать солнечные бури, которые способны нарушить работу земных электросетей.

Впрочем, космическое агентство занимается не только изучением Солнца — NASA удалось превратить 98% всей мочи и пота астронавтов в питьевую воду. Это стало реальностью благодаря вакуумной дистилляции по системе контроля окружающей среды и жизнеобеспечения. Это огромное достижение для всего человечества.