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Космос

Уникальное явление на небе: когда смотреть парад планет

29 декабря 2022, 20:16
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Парад планет
Источник: Depositphotos

29 декабря на ночном небе можно будет наблюдать все планеты Солнечной системы. Парад планет начался вечером 28 декабря, а уже сегодня в 23:00 достигнет своего пика.

Венеру, Меркурий, Сатурн, Юпитер и Марс будут видны невооруженным глазом, тогда как Уран и Нептун лучше наблюдать в бинокль.

Ученые говорят, что Венеру, Меркурий, Сатурн, Юпитер и Марс лучше будет видно с юго-запада на восток. Уран расположится между Марсом и Юпитером, а Нептун – между Юпитером и Сатурном.

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Наиболее четким изображение планет будет через 30-40 минут после заката.

Смотреть парад планет 2022 года можно будет до 31 декабря.

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Источник
The Guardian
Теги
Парад планет
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