29 грудня на нічному небі можна буде спостерігати всі планети Сонячної системи. Парад планет розпочався ще ввечері 28 грудня, а вже сьогодні о 23:00 досягне свого піку.

Венеру, Меркурій, Сатурн, Юпітер і Марс буде видно неозброєним оком, тоді як Уран і Нептун краще спостерігати в бінокль.

Вчені кажуть, що Венеру, Меркурій, Сатурн, Юпітер і Марс краще буде видно з південного заходу на схід. Уран розташується між Марсом і Юпітером, а Нептун – між Юпітером і Сатурном.

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Найбільш чітким зображення планет буде за 30-40 хвилин після заходу сонця.

Дивитися парад планет 2022 можна буде до 31 грудня.