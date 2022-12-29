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Космос

Унікальне явище на небі: коли дивитися парад планет

29 Грудня 2022, 20:16
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Парад планет
Джерело: Depositphotos

29 грудня на нічному небі можна буде спостерігати всі планети Сонячної системи. Парад планет розпочався ще ввечері 28 грудня, а вже сьогодні о 23:00 досягне свого піку.

Венеру, Меркурій, Сатурн, Юпітер і Марс буде видно неозброєним оком, тоді як Уран і Нептун краще спостерігати в бінокль.

Вчені кажуть, що Венеру, Меркурій, Сатурн, Юпітер і Марс краще буде видно з південного заходу на схід. Уран розташується між Марсом і Юпітером, а Нептун – між Юпітером і Сатурном.

Зараз дивляться

Найбільш чітким зображення планет буде за 30-40 хвилин після заходу сонця.

Дивитися парад планет 2022 можна буде до 31 грудня.

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Джерело
The Guardian
Теги
Парад планет
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