В июне 2022 года состоится парад планет — впервые за 18 лет в нем будут участвовать сразу пять планет нашей Солнечной системы. С начала и до конца месяца небесные тела выстроятся в одну линию в ночном небе.

Желающие смогут увидеть Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн невооруженным глазом. Они будут расположены в том порядке, в котором расположены по отношению к Солнцу.

Чтобы увидеть парад планет, необходимо выйти на улицу с 4 до 24 июня за 30-40 минут до восхода Солнца и посмотреть на южное и восточное небо. Главное, чтобы небо было безоблачным.

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Само событие считается уникальным — парад планет обычно касается двух или трех космических тел, но в этом случае их будет сразу пять. Их расположение относительно к Солнцу также большая удача.

Линия планет имеет рекордную длину — она начнется от Меркурия, который отдален от Солнца на 58 млн км, и заканчивается на Сатурне — он расположен на расстоянии в 1,4 млрд км от нашей звезды. С момента последнего аналогичного парада планет прошло 18 лет — астрономы рекомендуют обратить на это событие свое внимание.

Венера будет особенно заметной — утром 26 июня за ней можно будет понаблюдать без телескопов и биноклей. Юпитер и Марс покажутся во всей красе даже в ночное время. Они будут красоваться на ночном небе аж до 15 июня.