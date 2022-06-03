У червні 2022 року відбудеться парад планет – вперше за 18 років у ньому братимуть участь одразу п’ять планет нашої Сонячної системи. З початку і до кінця місяця небесні тіла вишикуються в одну лінію в нічному небі.

Охочі зможуть побачити Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер та Сатурн неозброєним оком. Вони будуть розташовані в тому порядку, в якому розташовані від Сонця.

Щоб побачити парад планет, необхідно вийти на вулицю з 4 до 24 червня за 30-40 хвилин до сходу Сонця та подивитися на південне та східне небо. Головне, щоб небо було безхмарним.

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Сама подія вважається унікальною – парад планет зазвичай стосується двох або трьох космічних тіл, але в цьому випадку їх буде одразу п’ять. Їхнє розташування щодо Сонця також велика удача.

Лінія планет має рекордну довжину – вона почнеться від Меркурія, який віддалений від Сонця на 58 млн км, і закінчується на Сатурні – він розташований на відстані 1,4 млрд км від нашої зірки. З моменту останнього аналогічного параду планет минуло 18 років – астрономи рекомендують звернути на цю подію свою увагу.

Венера буде особливо помітною – вранці 26 червня за нею можна буде поспостерігати без телескопів і біноклів. Юпітер і Марс з’являться у всій красі навіть у нічний час. Вони красуватимуться на нічному небі аж до 15 червня.