В Госспецсвязи призвали украинцев минимизировать использование мобильного интернета. Это связано с нагрузками на сети мобильных операторов, которые заметно увеличились на фоне ракетных обстрелов Украины со стороны РФ.

Эксперты заявили, что каждый украинец может помочь избежать слишком большой нагрузки мобильной сети. Для этого нужно отключить автозагрузку медиафайлов в мессенджерах, отказаться от просмотра видео в пользу текстового контента, или же снизить качество роликов.

В Госспецсвязи напомнили о возможности использования национального роуминга. Для этого необходимо отключить автоматический выбор сети. После — выбрать одну из доступных сетей других операторов. Рекомендуется оставлять свой выбор на том, который ближе всего или имеет самый качественный сигнал.

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Эксперт также предупредили, что пользователи могут ощутить перебои с доступом к интернету из-за ракетных обстрелов со стороны РФ, которые повредили сети.

— Местные провайдеры знают об этих повреждениях и ликвидируют их последствия, — заявили в Госспецсвязи.

К тому же, перебои с мобильным интернетом могут возникать на фоне отключения электроэнергии в домах — на этом фоне домашний интернет использовать невозможно, в связи с чем владельцы смартфоном нагружают мобильные сети.

Также на фоне отключений электроэнергии крайне важно не только иметь доступ к интернету, но держать свой телефон заряженным, чтобы быть в курсе последних событий. Ранее в Госспецсвязи рассказали, как надолго сохранить заряд смартфона.