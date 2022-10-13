У Держспецзв’язку закликали українців мінімізувати використання мобільного інтернету. Це пов’язано із навантаженнями на мережі мобільних операторів, які помітно збільшились на тлі ракетних обстрілів України з боку РФ.

Експерти заявили, що кожен українець може допомогти уникнути надто великого навантаження мобільної мережі. Для цього потрібно відключити автозавантаження медіафайлів у месенджерах, відмовитися від перегляду відео на користь текстового контенту, або знизити якість роликів.

У Держспецзв’язку нагадали про можливість використання національного роумінгу. Для цього необхідно вимкнути автоматичний вибір мережі. Після – вибрати одну з доступних мереж інших операторів. Рекомендується залишати свій вибір на тому, який найближчий або має якісний сигнал.

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Експерт також попередили, що користувачі можуть відчути перебої з доступом до інтернету через ракетні обстріли з боку РФ, які пошкодили мережі.

– Місцеві провайдери знають про ці пошкодження та ліквідують їхні наслідки, – заявили у Держспецзв’язку.

До того ж, перебої з мобільним інтернетом можуть виникати на фоні відключення електроенергії в будинках – на цьому фоні домашній інтернет використовувати неможливо, тому власники смартфоном навантажують мобільні мережі.

Також на тлі відключень електроенергії вкрай важливо не лише мати доступ до інтернету, а й тримати свій телефон зарядженим, щоб бути в курсі останніх подій. Раніше у Держспецзв’язку розповіли, як надовго зберегти заряд смартфона.