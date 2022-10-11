З огляду на нещодавні обстріли з боку Росії вкрай важливо залишатися на зв’язку з близькими. Насамперед, треба покладатися лише на себе та свої сили. У нинішніх реаліях потрібно тримати смартфон завжди зарядженим – це може врятувати життя.

Як надовго зберегти заряд смартфона – далі у матеріалі.

У Держспецзв’язку рекомендують заряджати смартфон за кожної можливості – так смартфон допоможе підтримувати зв’язок довше. Для цього прийде на допомогу зовнішній акумулятор (павербанк). Його також потрібно заряджати за кожної можливості. З його допомогою смартфон можна довго підживлювати.

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В усіх смартфонах є режим енергоощадження. Його можна знайти у спливних шторках та налаштуваннях. Система відключає всі фонові служби, які споживають енергію.

Левову частку заряду використовує екран – необхідно скоротити час його роботи, і це можна зробити за допомогою таймера відключення. Це налаштування потрібно поставити на мінімум.

Експерти також радять зменшити плавність екрана – так він менше споживатиме енергії. Автоповорот екрана потрібно також вимкнути – смартфон прослужить довше.

Часто в пам’яті пристрою є програми, які мало використовуються. Їх варто видалити, адже вони можуть споживати величезну кількість заряду. Якщо програми потрібні – для них можна вимкнути синхронізацію та автооновлення.

Якщо увімкнено голосовий набір – його краще вимкнути. Система Android або iOS постійно використовує мікрофон, щоб у разі потреби відреагувати на команду.

У Держспецзв’язку рекомендують відключити геолокацію, вібрацію та GPS. Найбільше енергію споживають ігри та відео – від них варто відмовитися.

Якщо смартфон працює довго і без перебоїв – варто подбати про мобільний зв’язок. З її допомогою можна підтримувати контакт із близькими, або викликати на допомогу. Як залишатися на зв’язку у критичній ситуації – можна дізнатися на Фактах ICTV.