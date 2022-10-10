Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву и всей Украине. В некоторых городах наблюдались перебои с электричеством и связью.

Как оставаться на связи в критической ситуации — далее в материале.

В Госспецсвязи напомнили о правилах, которые помогут поддерживать связь с близкими или людьми, готовыми прийти на помощь в трудную минуту.

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В первую очередь необходимо снизить нагрузку на мобильную связь — использовать Wi-Fi вместо сотового интернета, отказаться от просмотра видео в пользу текстовых сообщений, сократить количество разговоров по телефону и установить ограничение трафика на устройстве.

Также эксперты по безопасности рекомендуют отключить автозагрузку файлов в мессенджерах. Это делается в настройках приложения — зачастую функция отключается в строке Данные и хранилище или Медиафайлы.

Чтобы телефон не подвел в трудную минуту, можно скачать всю важную информацию в память устройства или же записать ее на бумажку.

Чтобы быть в курсе важной и проверенной информации, в Госспецсвязи рекомендуют подписаться на каналы и страницы госслужб в соцсетях и мессенджерах.

Для безопасной связи также рекомендуется использовать мессенджеры, которые работают как рация с помощью Bluetooth:

Bridgefy

Walkie Talkie

Two Way: Walkie Talkie

В службе также напомнили о необходимости оставаться в укрытии до окончания сигнала тревоги.

На случай, если нужда помощь, необходимо звонить по номеру 112. Если мощности сети недостаточно, отправьте сообщение близким с просьбой позвонить.

Не исключено, что враг попытается уничтожить и существующие системы связи для украинцев. В Госспецсвязи рассказали, что делать, если не работает мобильный интернет.