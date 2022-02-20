В США из космодрома успешно запустили украинско-американскую ракету Antares

В США в штате Вирджиния состоялся успешный запуск ракеты-носителя среднего класса Antares, разработанной компанией Northrop Grumman Innovation System при активном участии КБ Южное, Южмаш и других украинских предприятий космической отрасли.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter, а в Государственном космическом агентстве Украины рассказали подробности.

– Поздравляем с успешным запуском ракеты Antares из космодрома. Ракета вывела в космос корабль Cygnus, который пополнит запасы МКС и поможет восстановить ее орбиту, — отметил Зеленский.

19 февраля в 19.40 по киевскому времени ракету запустили из испытательного Центра космических полетов на острове Воллопс.

Ракета вывела на орбиту транспортный космический корабль поставок Cygnus, на борту которого находилось более 3,7 тыс. кг полезного груза NASA для Международной космической станции.

В Государственном космическом агентстве Украины отметили, что ракета-носитель Antares состоит из двух степеней.

— Основную конструкцию первой ступени разработало ДП КБ Южное и изготовило ГП ПО ПМЗ в кооперации с украинскими предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Киевприбор (Киев), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ООО Чезара Телеметрия, Рапид (Чернигов) и другие на заказ Northrop Grumman Corporation (США), – говорится в сообщении.

В рамках программы Antares в Украине выполнили все работы по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

Фото: Государственное космическое агентство Украины