NASA планирует провести ряд экспериментов с огнем в космосе. Так, астронавты на МКС будут изучать поведения этого опасного процесса при нулевой гравитации.

В блоге космического агентства сообщается, что это необходимо для колонизации Луны или Марса — этот важный шаг для всего человечества нужно сделать максимально безопасным.

Полученные знания помогут выбрать материалы для скафандров и космических кораблей. Если на Земле достаточно отказаться от легко воспламеняемых материалов, то в космосе все иначе. Изменения гравитации и воздушного потока могут изменить способ его распространения и затруднить его тушение.

Серия экспериментов получила название Solid Fuel Ignition and Extinction — для проведения испытаний на МКС расположат специально оборудование, с помощью которого космонавты смогут наблюдать за сжиганием топлива.

— Поскольку NASA планирует создание аванпостов на других планетарных телах, таких как Луна и Марс, мы должны иметь возможность жить там с минимальным риском, Понимание того, как распространяется пламя и как горят материалы в различных средах, имеет решающее значение для безопасности будущих космонавтов — сказал Пол Феркул, научный сотрудник проекта SoFIE в Исследовательском центре NASA.

Итоги экспериментов помогут космическому агентству выбрать материалы и конструкции для скафандров, кабин и жилых помещений. Также космонавты смогут эффективно тушить пожары, основываясь на результатах.