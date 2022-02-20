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У США з космодрому успішно запустили українсько-американську ракету Antares

20 Лютого 2022, 09:26
Юля Захарченко редакторка стрічки
У США з космодрому успішно запустили українсько-американську ракету Antares

У США у штаті Вірджинія відбувся успішний запуск ракети-носія середнього класу Antares, розробленої компанією Northrop Grumman Innovation System за активної участі КБ Південне, Південмаш та інших українських підприємств космічної галузі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі Twitter, а у Державному космічному агенстві України розповіли подробиці.

– Вітаємо з успішним запуском ракети Antares із космодрому. Ракета вивела у космос корабель Cygnus, який поповнить запаси МКС та допоможе у відновленні її орбіти, — зазначив Зеленський.

19 лютого о 19.40 за київським часом ракету запустили з випробувального Центру космічних польотів на острові Воллопс.

Ракета вивела на орбіту транспортний космічний корабель постачання Cygnus, на борту якого перебувало понад 3,7 тис. кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції.

У Державному космічному агенстві України зазначили, що ракета-носій Antares складається з двох ступенів.

– Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП КБ Південне та виготовило ДП ВО ПМЗ у кооперації з українськими підприємствами Хартрон-АРКОС (Харків), Київприлад (Київ), Хартрон-ЮКОМ (Запоріжжя), ТОВ Чезара Телеметрія, Рапід (Чернігів) та iнші на замовлення Northrop Grumman Corporation (США), – йдеться у повідомлення.

У рамках програми Antares в Україні виконали всі роботи з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

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Фото: Державне космічне агентство України

Теги
Космос , Політ у космос , Україна-США
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