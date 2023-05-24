В Photoshop появится генератор изображений с использованием искусственного интеллекта. В Adobe заявили, что это поможет значительно ускорить процесс обработки снимков.

Новый инструмент получил название Firefly — с его помощью можно удалять и добавлять элементы изображений с помощью текстовых команд. Сервис способен обрабатывать освещение и стиль снимка, основываясь на предпочтениях пользователя.

Пока сервис доступен в бета-версии Photoshop. В Adobe планируют сделать новинку доступной всем до конца 2023 года.

Новшество появилось на фоне активного распространения сервисов с ИИ — к примеру, приложение ChatGPT. Сервисы способны генерировать уникальные тексты в разном стиле, и даже создавать изображения, которые выглядят достоверными. Многих такой контент может заставить верить в фейки.

— Мы вступаем в новую эру искусственного интеллекта — появилась новая возможность вывести наши возможности работы с изображениями на новый уровень, — заявила вице-президент по управлению продуктами Photoshop Пэм Кларк.

Впервые о сервисе Firefly заявили еще в марте — тогда новинка была доступна только в веб-версии. Он был обучен на коллекции стоковых изображений Adobe — за первый месяц работы инструмента было создано более 70 млн фото.

Впрочем, ИИ планируют контролировать в развитых странах. Лидеры G7 согласились обсудить международные стандарты использования и распространения искусственного интеллекта. Итоги переговоров должны появиться уже до конца 2023 года.