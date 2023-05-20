Лидеры стран Большой семерки (G7) согласились обсудить внедрение международных технических стандартов для использования искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

С этой целью будет создан форум под названием Хиросимский процесс. Правительства стран G7 намерены провести обсуждение вопроса о генеративном ИИ и представить результаты до конца года.

Лидеры G7 выразили обеспокоенность разрушительным потенциалом новейших технологий. Опасения состоят в том, что искусственный интеллект, который способен создавать тексты, генерировать изображения и видео, может стать мощным инструментом для дезинформации, в частности во время политических процессов.

Именно поэтому стали раздаваться призывы ввести регулирование ИИ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к сотрудничеству в сфере безопасного трансграничного потока данных и обещал внести финансовый вклад в эти усилия.

Призыв G7 к усилению регулирования ИИ перекликается с заявлениями лидеров в сфере технологий и правительств по всему миру. Они начали раздаваться после того, как чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от OpenAI спровоцировал гонку между компаниями, которые пытаются быстрее развить эту технологию.

Недавно главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман призвал сенаторов США усилить регулирование искусственного интеллекта.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила на этой неделе, что слишком быстрое внедрение искусственного интеллекта создает риск медицинских ошибок и может подорвать доверие к ИИ-технологиям.

Европейский Союз также делает шаг к регулированию инструментов искусственного интеллекта. Речь идет о требовании к компаниям следить за тем, чтобы пользователи знали, когда они взаимодействуют с ИИ. Также предлагается ввести запрет на использование ИИ в реальном времени для идентификации людей в общественных местах.

В комментарии Bloomberg юрист Хироки Хабука объяснил, что введение международного стандарта для регулирования искусственного интеллекта будет сложной задачей, поскольку даже среди стран G7 существуют разные ценности, которые считаются приемлемыми в их обществах.