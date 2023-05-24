У Photoshop з’явиться генератор зображень з використанням штучного інтелекту. В Adobe заявили, що це допоможе значно прискорити процес обробки знімків.

Новий інструмент отримав назву Firefly – з його допомогою можна видаляти і додавати елементи зображень за допомогою текстових команд. Сервіс здатний обробляти освітлення і стиль знімка, ґрунтуючись на перевагах користувача.

Поки що сервіс доступний у бета-версії Photoshop. В Adobe планують зробити новинку доступною всім до кінця 2023 року.

Нововведення з’явилося на тлі активного поширення сервісів з ШІ – наприклад, додаток ChatGPT. Сервіси здатні генерувати унікальні тексти в різному стилі, і навіть створювати зображення, які виглядають правдивими. Багатьох такий контент може змусити вірити у фейки.

– Ми вступаємо в нову еру штучного інтелекту – з’явилася нова можливість вивести наші можливості роботи із зображеннями на новий рівень, – заявила віцепрезидент з управління продуктами Photoshop Пем Кларк.

Уперше про сервіс Firefly заявили ще в березні – тоді новинка була доступна тільки у веб-версії. Він був навчений на колекції стокових зображень Adobe – за перший місяць роботи інструменту було створено понад 70 млн фото.

Утім, ШІ планують контролювати в розвинених країнах. Лідери G7 погодилися обговорити міжнародні стандарти використання та поширення штучного інтелекту. Підсумки переговорів мають з’явитися вже до кінця 2023 року.